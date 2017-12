Video/ Entella Bari (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 17^ giornata)

Video Entella Bari (risultato finale 3-1): highlights e i gol della partita giocata al Comunale di Chiavari per la 17^ giornata della Serie B. I liguri tornano a vincere.

Video Entella Bari (LaPresse)

Doccia fredda per il Bari in quel di Chiavari, contro una Virtus Entella in formato super. Liguri subito pericolosi al quarto con l'ex De Luca, Micai risponde presente. I padroni di casa premono sull'acceleratore e ci riprovano con la 'zanzara' su punizione: anche qui, Micai è attento e devia. Al diciannovesimo i chiavaresi passano in vantaggio con La Mantia, che infla in rete l'assist al bacio di De Luca. Poco dopo Tonucci commette fallo nella propria area, provocando un rigore in favore dell'Entella. Dagli undici metri c'è Troiano, che insacca di precisione Nella ripresa i galletti tornano in campo con un altro atteggiamento e Iacobucci viene subito impegnato da Galano. Il giocatore dei galletti mette dentro al sessantacinquesimo, approfittando di un errore di Pellizzer. Siamo due a uno per l'Entella, il Bari sembra di nuovo in partita ma è l'ex De Luca a chiuderla prima del novantesimo con un diagonale perfetto. Vincono i padroni di casa.

IL TABELLINO

Virtus Entella-Bari 3-1

VIRTUS ENTELLA (4-3-3) - Iacobucci; Belli, Benedetti, Pellizzer, Brivio; Eramo, Troiano, Crimi; Luppi (32' Diaw), La Mantia (84' Ardizzone), De Luca (76' Mota). A disp.: Paroni, Massolo, De Santis, Palermo, Cleur, Di Paola, Currarino, Baraye, Aramu. All.: Aglietti.

BARI (4-3-3) - Micai; Anderson (43' Brienza), Tonucci, Gyomber, Fiamozzi; Basha, Petriccione (85' Kozak), Tello; Galano (88' De Lucia), Floro Flores, Improta. A disp.: , Conti, Capradossi, Sabelli, Cassani, Cissè, Salzano, Iocolano, Busellato, Nenè. All.: Grosso

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: La Mantia (V), 37' rig. Troiano (V), 65' Galano,

Ammoniti: Basha, Petriccione (B), Troiano (V)

Espulsi: Micai (B)

