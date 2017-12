Video/ Fiorentina Sassuolo (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 15^ giornata)

Video Fiorentina Sassuolo (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita della 15^ giornata della Serie A, disputata allo stadio Artemio Franchi.

04 dicembre 2017 Fabio Belli

Video Fiorentina Sassuolo (LaPresse)

E’ sostanzialmente un monologo viola quello che va in scena allo stadio Franchi: tre a zero per i padroni di casa che agganciano a quota 21 punti in classifica il Milan e il Bologna, fermati sul pari da Benevento e Cagliari, ricandidandosi per una settima piazza che a fine stagione potrebbe valere l’Europa. Resta invece a quota 11 un Sassuolo con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, che non sembra essersi giovato del cambio di allenatore, anche se Iachini aveva esordito battendo il Bari in Coppa Italia. La Fiorentina ha condotto il gioco sin dalle prime battute del match, ma ha dovuto attendere il 32’ per trovare il vantaggio. Un Simeone poco concreto nella prima mezz’ora ha ritrovato l’ispirazione su un cross di Laurini, sbucando tra Acerbi e Cannavaro e battendo implacabilmente di testa Consiglio.

VIOLA AL RADDOPPIO

10’ dopo il raddoppio della squadra allenata da Stefano Pioli con Veretout, azione tutta alla francese con assist vincente di Thereau, la cui posizione viene controllata e poi considerata valida dal VAR. Un Sassuolo sin troppo remissivo tenta la reazione nella seconda frazione di gioco, ma per Consigli non arrivano pericoli significativi. La Fiorentina, sorniona, attende l’occasione giusta per andare a chiudere la partita e la trova al 26’ della ripresa ancora su iniziativa di Thereau: bello il taglio del francese per l’accorrente Chiesa che batte a rete di destro senza lasciare scampo a Consigli. Si chiude sul 3-0, la Fiorentina riesce a dare continuità al pari di Roma contro la Lazio, il Sassuolo resta nei guai.

