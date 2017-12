Video/ Giana Erminio Monza (3-0): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Giana Erminio Monza (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita nella 17^ giornata della Serie C. Trionfo casalingo dei biancazzurri.

04 dicembre 2017 Federico Giuliani

Video Giana Monza (LaPresse)

Giana Erminio-Monza termina con il risultato di 3-0 in favore dei locali. La Giana si schiera con il 4-4-1-1, con Perna alle spalle di Okyere mentre in difesa torna Perico. Sul fronte ospite il Monza si affida a un ordinato e classico 4-4-2 senza problemi di formazioni, dove Cori e Cogliati sono i due attaccanti. Pronti, via. La Giana parte a mille e dagli sviluppi di un calcio d'angolo Perna trova il vantaggio. Siamo al 2' quando Pinardi disegna una perfetta traiettoria per la zuccata di Perna, che da pochi passi batte l'incolpevole Liverani. Al 12' primo cambio forzato per la Giana: si fa male Pinardi, che lascia spazio a Degeri. In campo ci sono solo i locali, che sfiorano il raddoppio al 20' con il solito Perna. Il Monza prova a reagire e si fa notare un minuto più tardi, quando Romanò stacca più in alto di tutti da corner senza però trovare lo specchio della porta. Al 26' nuova chance per la Giana, con un tuffo di Cori terminato di poco sul fondo.

LA RIPRESA

Nella ripresa i padroni di casa trovano l'immediato 2-0 firmato Marotta. Al 46' Liverani salva su Chiarello ma sul proseguo dell'azione il portiere ospite nulla può sul tap-in del centrocampista in maglia numero 21. Il Monza getta il cuore oltre l'ostacolo e tenta il tutto per tutto, ma Guidetti, da punizione, viene fermato da un provvidenziale Taliento. Nel finale la Giana chiude definitivamente i conti con il tris targato Iovine, letale nel capitalizzare al meglio un assist di Chiarello.

