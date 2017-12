Video/ Juve Stabia Casertana (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Juve Stabia Casertana (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita nella 17^ giornata di Serie V. La doppietta di Alfageme salva i rossoblu.

Video Juve Stabia Casertana (LaPresse)

Finisce 2-2 il derby campano tra Juve Stabia e Casertana. Alfageme porta in vantaggio gli ospiti al 40esimo ma a inizio ripresa Strefezza e Lisi ribaltano il risultato. Ci penso lo stesso Alfageme a firmare la rete del definitivo 2-2. Un pareggio che rallenta di nuovo la corsa della Juve Stabia che nelle ultime sei partite ha vinto una sola volta ed ora in classifica è decima con 21 punti. Terzo pareggio di fila per la Casertana che ha vinto una sola volta nelle ultime otto partite e in classifica aggancia Sicula Leonzio e Racing Fondi al quattordicesimo posto. E' il quarto risultato utile consecutivo per i Falchetti. Nel prossimo turno la Casertana ospiterà in casa il Bisceglie mentre la Juve Stabia giocherà in trasferta contro il Siracusa. Entrambe le gare si giocheranno domenica 10 dicembre.

SINTESI PRIMO TEMPO

La Juve Stabia scende in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Branduani, in difesa Nava, Morero, Bachini e Crialese. In mediana Viola e Mastalli, in zona offensiva Canotto, Strefezza e Lisi in supporto di Simeri. Luca D'Angelo risponde con il 4-3-1-2. In porta Cardelli, linea difensiva composta da D'Anna, Rainone, Polak e Ferrara. A centrocampo De Rose, Rajcic e De Marco. In avanti Carriero in supporto di Alfageme e Marotta. Il direttore di gara è il signor Nicolo' Cipriani di Empoli, coadiuvato dagli assistenti Davide Meocci di Siena e Dario Garzelli di Livorno. Subito avanti gli ospiti con un traversone di De Marco respinto in uscita da Branduani che in questo frangente subisce fallo da Carriero. La Juve Stabia guadagna il primo corner della sua partita. Schema troppo elaborato e nulla di fatto per le Vespe. Canotto pesca Lisi che si imbuca centralmente, provvidenziale l'uscita di Cardelli. Occasione grande per la Juve Stabia all'undicesimo minuto. Tiro dal limite di Strefezza, palla deviata e secondo calcio d'angolo per le Vespe. Dopo un buon inizio i ritmi di gara si abbassano notevolmente. Lisi cerca Simeri al centro dell'area con un bell'esterno, l'attaccante è anticipato dall'intervento di Rainone. Tiro al volo da posizione defilata di Canotto, palla fuori che non crea problemi a Cardelli. La Casertana risponde. Alfageme tenta il dribbling in area su Morero, ma il difensore argentino concede solo un corner. Al 24esimo gli ospiti sfiorano il vantaggio. Dopo una mischia in area di rigore la palla finisce a De Marco che da fuori area fa partire un gran tiro che viene respinto in tuffo da Branduani. Primo cartellino giallo della partita, ammonito Ferrara per un fallo su Mastalli a centrocampo. Poco dopo è Mastalli a essere sanzionato dall'arbitro. Al 40esimo la Casertana trova il gol. Alfageme riceve in area un cross di D'Anna, approfitta della dormita della difesa gialloblu e buca Branduani con un bolide imparabile.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato durante l'intervallo. Cambia qualcosa a livello tattico nella Juve Stabia che passa al 4-3-3 con Strafezza che passa a destra, Simeri al centro e Canotto a sinistra. Lisi si abbassa a centrocampo. Al 53esimo la Juve Stabia trova il pareggio sfruttando la prima chance del secondo tempo. Cross di Crialese dalla sinistra in area, stacca altissimo Strefezza che batte Cardelli con precisione. Casertana in difficoltà. Ancora Strefezza pericoloso, il suo diagonale finisce fuori di un soffio. Gli ospiti provano a reagire. Errore in impostazione di Bachini che avvia il contropiede dei Falchetti, transizione da Alfageme per Marotta diagonale respinto da Branduani. Risponde colpo su colpo la Juve Stabia che guadagna un corner. Grande acrobazia del difensore sull'angolo e palla che finisce non lontana dall'incrocio dei pali. Primo cambio nella Casertana: D'Angelo inserisce Turchetta al posto di Marotta. Lisi va via sulla destra e mette una bella palla al centro, provvidenziale la chiusura di D'Anna che allontana la minaccia. Tenta la conclusione da fuori area De Rose, palla centrale bloccata facilmente da Branduani. Al 67esimo la Juve Stabia va vicina al vantaggio. Grande azione di Canotto sulla sinistra che rientra in area e calcia, solo il palo salva la Casertana. Primo cambio anche nella Juve Stabia con Calò che prende il posto di Strefezza. Al 69esimo i padroni di casa passano. Azione perfetta in ripartenza con Canotto che serve Lisi che un tocco morbidissimo supera Cardelli. D'Angelo corre ai ripari, dentro Padovan al posto di Rajcic. Sostituzione anche nella Juve Stabia con Matute che prende il posto di Viola. Al 78esimo arriva il 2-2. Doppietta per l'italo-argentino che tutto solo davanti a Branduani lo supera con un delizioso pallonetto. Subito un cambio nella Juve Stabia con Berardi che prende il posto di Lisi. Cartellino giallo per Bachini, che ferma con un fallo la ripartenza di Alfageme. Ancora un cambio nella Casertana con Finizio che prende il posto di Ferrara.

© Riproduzione Riservata.