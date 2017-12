Video/ Livorno Arzachena (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Livorno Arzachena (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 17^ giornata della Serie c. Nuovo successo per i granata sempre in testa alla classifica.

Il Livorno vince 2-1 in casa contro l’Arzachena. Amaranto sul 2-0 dopo 31 minuti grazie ai gol di Vantaggiato e Doumbia. I sardi trovano un gol inaspettato di Curcio nel secondo tempo ma non riescono a impensierire la squadra alabardata, molto attenta nella gestione del vantaggio. Con questi tre punti il Livorno, sale a quota 39 punti. Arzachena che resta a quota 21. Nel prossimo turno il Livorno sarà di scena a Carrara nel derby, contro la Carrarese. Sardi che invece riceveranno il Pro Piacenza.

SINTESI PRIMO TEMPO

Sottil schiera il Livorno con il 4-2-3-1. In porta Pulidori, in difesa Pedrelli, Pirrello, Gasbarro e Franco. In mediana Luci e Bruno. In avanti Doumbia, Valiani e Murilo. In attacco Vantaggiato. Giorico sceglie invece il 4-3-1-2. Tra i pali Ruzittu, linea difensiva composta da Baldanzeddu, Piroli, Peana e La Rosa. A centrocampo Nuvoli, Casini e Taufer mentre in zona offensiva c'è Curcio in supporto di Sanna e Vano. Subito pericolosi gli amaranto. Ci prova Pedrelli dal limite dell'area in diagonale. Sfera lenta, ma che termina di poco fuori. Pomeriggio freddo ma quasi soleggiato in riva al Tirreno. Terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni. Brutto fallo di Vano su Gasbarro, e cartellino giallo per la punta dell'Arzachena. In questa prima parte del match è il Livorno a condurre il gioco ma gli uomini di mister Giorico si difendono bene. Livorno pericoloso al 19esimo. Gran cross dalla sinistra di Franco per Doumbia, che ha tentato il tiro al volo in spaccata. Sfera che termina di almeno un metro, fuori. Poco dopo i labronici passano in vantaggio. Cross di Murilo per Vantaggiato, che tenta il tiro con il piattone al volo. Sfera respinta da Peana, ma poi sulla ribattuta ancora una volta Vantaggiato la spedisce in gol. Nona rete stagionale per il bomber brindisino. Ammonito Taufer qualche istante dopo. L'Arzachena non riesce a reagire. Livorno ancora pericoloso. Cross dalla sinistra di Franco per Doumbia che colpisce di testa. Pallone che termina alto sopra la traversa. Subito dopo Bruno serve in verticale Vantaggiato, che tenta il tiro al volo. Pallone alto. Il raddoppio è nell'aria e arriva al 31esimo. Grandissimo contropiede di Vantaggiato, che serve in area Doumbia. L'ex Lecce, tutto solo, colpisce a porta praticamente sguarnita. I sardi abbozzano una reazione. Tiro di Nuvoli dal limite al volo, pallone che termina altissimo sopra la traversa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Non ci sono cambi. Si riparte con gli stessi ventidue che hanno giocato la prima frazione di gioco. L'Arzachena non riesce a produrre gioco. Troppi errori in fase di possesso. Al 52esimo il Livorno sfiora il tris. Tiro-cross dalla destra di Luci. Sfera che termina fuori di pochissimi centimetri. Poco dopo gli ospiti trovano un gol che all'improvviso riapre i giochi. Curcio sfodera un tiro micidiale dai 30 metri che gonfia la rete. Arzachena in rete al primo tiro nello specchio. Da elogiare il gesto tecnico del calciatore scuola Juventus, ma allo stesso tempo bisogna colpevolizzare Pulidori. Il portiere del Livorno non è esente da colpe in questo caso. Ecco il primo cambio del match. In casa Livorno fuori Murilo e dentro il giovane classe '98, Baumgartner. Al 68esimo il Livorno fallisce un'occasione importante. Baumgartner dialoga benissimo nello stretto con Vantaggiato e si presenta a tu per tu con il portiere ospiti, il quale gli sottrae la sfera lanciandosi in tuffo con estremo coraggio. Ancora Livorno. Tiro di Valiani, respinto sulla linea da Piroli. Poi il tacco di Doumbia viene respinto ancora da un difensore sardo. Cartellino giallo per il difensore Pirrello del Livorno. Il calciatore amaranto viene sanzionato per un fallo su Curcio. L'Arzachena non ha la forza per andare a caccia del pari. A provarci sono i padroni di casa. Cross dalla destra di Doumbia e colpo di testa di Vantaggiato dall'area piccola. Sfera alta sopra la traversa. Secondo cambio per i tirrenici. Fuori Vantaggiato e dentro Montini. Il neo-entrato si fa vedere subito. Gran tiro in diagonale della punta amaranto, ma Ruzittu fa buona guardia sul primo palo deviando in corner. Doppio cambio per il Livorno. Fuori Doumbia e Valiani, dentro Morelli e Joshua Perez. Nel finale il Livorno gestisce bene avvicinandosi a grandi passi verso la vittoria. Cambio per l'Arzachena. Fuori Peana e dentro Arboleda al 93esimo.

