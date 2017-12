Video/ Matera Andria (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Matera Andria (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita nella 17^ giornata della Serie C. Insufficiente la rete di Celli per i federiciani.

Video Matera Andria (LaPresse)

Il Matera supera 2-1 in casa l’Andria. I lucani vanno sul 2-0 a inizio ripresa grazie a Casoli e Maimone. Inutile la rete di Celli all’86esimo, anche se poco prima Lattanzio si era fatto ipnotizzare da Golubovic su rigore. La squadra di Auteri sale a quota 23 punti in classifica e nel prossimo turno affronterà il Catania al Massimino, Andria che rimane ferma a quota 13 col Rende da affrontare prossimamente in casa.

SINTESI PRIMO TEMPO

Auteri schiera il Matera con il 3-4-3. Tra i pali Golubovic, in difesa Buschiazzo, De Franco e Scognamillo. A centrocampo da destra verso sinistra Casoli, De Falco, Maimone e Sernicola. In attacco Strambelli, Corado e Giovinco. La Fidelis Andria risponde con il 3-5-2. In porta Maurantonio, cintura difensiva formata da Rada, Quinto e Celli. Sulla fascia destra De Giorgi, in mezzo Esposito, Piccinni e Minicucci, a sinistra Bottalico. In attacco Lattanzio e Croce. Primo spunto del Matera, il cross di Sernicola viene ribattuto dal centro della difesa andriese in fallo laterale. Ci prova anche l'Andria, bel gioco sulla trequarti e apertura per De Giorgi sulla fascia destra, il cross del numero 2 pugliese arriva direttamente tra le mani di Golubovic. Punizione guadagnata da Giovinco sui trenta metri. Cross di De Falco impreciso per i compagni, Maurantonio la fa sua e riparte. La prima vera chance per sbloccare il risultato arriva al decimo. Casoli e De Falco lavorano bene una palla sulla fascia sinistra, cross del centrocampista in area di rigore per l'accorrente Sernicola che, tutto solo davanti a Maurantonio, ciabatta la palla col sinistro mandando a lato. Brividi per l'Andria. Al 13esimo Casoli sfiora il gol: apertura di De Falco su Sernicola, cross dell'esterno dalla destra per la testa di Casoli, palla sull'esterno della rete e biancazzurri vicini al vantaggio. Falli continui dei giocatori pugliesi sui portatori di palla locali, match spezzettato. Riecco Casoli. Conclusione dal limite dell'area di rigore, palla alle stelle dopo una bella discesa, l'ennesima, di Sernicola. Cross di Strambelli dalla destra direttamente tra le braccia di Maurantonio. Prova l'Andria ad operare un break in zona offensiva, chiude bene la difesa locale che prova a ripartire palla a terra. Occasione importante per gli ospiti al 24esimo. Bottalico supera la difesa del Matera su lancio di Quinto e si presenta a tu per tu con Golubovic che gli chiude bene lo specchio della porta, conclusione col sinistro dell'andriese che termina pericolosamente sull'esterno della rete. Poco dopo nuovo contropiede dell'Andria, il cross di Celli dalla sinistra non trova un padrone in area di rigore, sfera che termina in rimessa laterale. Occasione per il Matera al 31esimo. Maimone lancia Corado in area di rigore, l'argentino lavora bene la palla e offre a Giovinco la conclusione, sfera mal calciata dall'ex Catanzaro e palla sul fondo. Dall'altra parte conclusione improvvisa di Minicucci, Golubovic non si fa trovare impreparato centralmente e la prende tra le mani. Al 36esimo ci prova Quinto. Chance dai venti metri per l'ex Foggia in proiezione offensiva, tiro dal limite dell'area di rigore con Golubovic che si accovaccia sulla sfera per farla sua. Partita frizzante. De Falco vede filtrante Corado, l'argentino supera la difesa sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Maurantonio prova ad anticiparlo con la punta del piede, soluzione che non dà forza al pallone e Rada può spazzare. Ancora i lucani. De Falco disegna un altro pallone sopra la difesa ospite stavolta per Giovinco, bel movimento del numero 11 e conclusione rasoterra di poco a lato della porta di Maurantonio. Giovinco cerca e trova De Falco al limite dell'area di rigore, tiro al volo del numero 14 alto sopra la traversa. Bella però l'idea. Piccinni primo ammonito di serata.

SINTESI SECONDO TEMPO

Primo affondo dell'Andria, Bottalico lavora con gran qualità la palla sulla fascia destra e serve col tacco il compagno De Giorgi al cross, palla però sul fondo. Rispondono i locali. Casoli non trova la conclusione ravvicinata e la difesa ospite respinge. Il risultato si sblocca al 51esimo. Maimone recupera palla a centrocampo: cinque materani contro tre andriesi, palla a Strambelli che entra in area di rigore e dalla destra serve Casoli con un tocco delizioso di sinistro; prima conclusione di testa del numero 27 rimpallata da Maurantonio con la seconda che trova la rete per il vantaggio lucano. Ammonito De Falco, intervento a gamba tesa su un giocatore dell'Andria. Strambelli resta l'uomo più pericoloso nel Matera: altra palla nel mezzo dalla fascia destra, Quinto in rovesciata spazza con Corado lì nelle vicinanze a ribadire in rete. Scaringella entra per Croce nell'Andria. Nadarevic rileva Bottalico, secondo cambio per Papagni. Fallo di Rada, ammonito, su Strambelli a centrocampo. Al 63esimo arriva il raddoppio. Strambelli riceve la sfera da Sernicola da rimessa laterale sulla destra, corridoio per lo stesso numero 17 in area di rigore, cross rimpallato in un primo momento da Quinto con la palla che rimane alta, preda della conclusione di Maimone che insacca per il 2-0 locale. Tiritiello entra per Minicucci negli ospiti. Break dell'Andria in area di rigore lucana, difesa non aggirata e Golubovic che subisce fallo rimanendo a terra in area di rigore. Dugandzic entra per Corado nel Matera. Ammonito Scognamillo nel Matera, chance per l'Andria con una punizione dai venti metri. Ci prova Rada. Palla di pochissimo a lato della porta di Golubovic su punizione, rischia di trovare il gol l'Andria. Momento della partita ad appannaggio dell'Andria che prova ad attaccare i lucani, chiusi nella propria metà campo con la voglia di ripartire in contropiede. Doppio cambio locale: Salandria per Casoli mentre Sartore sostituisce Giovinco. All'83esimo la Fidelis trova un penalty. Sernicola con la mano alta in area di rigore su un tentativo andriese, l'arbitro non ha dubbi. Dal dischetto Lattanzio si fa però ipnotizzare da Golubovic. Andria che con rabbia si getta in area di rigore materana, in mischia è Celli a ribadire in rete il pallone che riapre la contesa: 2-1. Matera entra per Piccinni nell'Andria. Ammonito Buschiazzo nel Matera. Urso sostituisce Strambelli del Matera. Nel finale i pugliesi si riversano in attacco ma non riescono a impensierire Golubovic. Vince il Matera.

