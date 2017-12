Video / Pistoiese Carrarese (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Pistoiese Carrarese (risultato finale 2-1): highlights e i gol della partita della 17^ giornata della Serie C. Gli arancioni vincono il derby toscano.

Video Pistoiese Carrarese (LaPresse)

La Pistoiese vince il derby 2-1 al 93esimo. Carrarese in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Coralli. Luperini qualche istante dopo ristabilisce subito l’equilibrio. Il pareggio resiste fino agli sgoccioli, quando Hamlili con un tiro al volo pregevole sigla il gol vittoria. Successo meritato per gli arancioni che con questa vittoria rientrano in zona playoff, posizionandosi al nono posto con 23 punti al pari di Giana Erminio e Carrarese, che con questa sconfitta odierna scende appunto in ottava posizione. Nel prossimo impegno di campionato la Pistoiese andrà a far visita all'Alessandria mentre la Carrarese dovrà affrontare un altro derby quello contro il Livorno.

SINTESI PRIMO TEMPO

Paolo Indiani schiera la Pistoiese con il 3-5-1-1. Tra i pali Zaccagno, in difesa Quaranta, Zullo e Nossa. A centrocampo da destra verso sinistra Mulas, Hamlili, Luperini, Minardi e Surraco. In attacco Regoli in supporto di Ferrari. Silvio Baldini risponde con il 3-4-3. In porta Moschin, protetto da Cason, Cazè e Benedetti. A centrocampo da destra verso sinistra Tentoni, Rosaia, Cardoselli e Vassallo. In zona offensiva Biasci, Coralli e Bentivegna. Pericolosa subito la formazione di casa con la difesa della Carrarese in difficoltà. Risolve Rosaia. Al quinto minuto si sblocca il risultato. Al primo affondo gli ospiti trovano il gol: Coralli trova spazio in area e con un destro chirurgico supera Zaccagno. Quinto gol in campionato per lui. Gli arancioni dopo il gol incassato si riversano in attacco. Il gol del pari arriva al 12esimo. Grandissimo dribbling in area di Regoli, che scavalca l'uomo e crossa benissimo in direzione Surraco che si trova in area di rigore, ma pensa bene di regalare un bel traversone a Luperini che sul secondo palo anticipa tutta la difesa ospite e punisce Moschin. La Carrarese prova subito a rispondere. Da calcio piazzato Bentivegna propone un pallone tagliato in area ma la difesa arancione chiude benissimo. Partita veloce e brillante al Melani, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Al 26esimo la Carrarese si rende pericolosa con Ciccio Tavano, che di fronte a Zaccagno però spara alto sopra la traversa. Si rivede in avanti la Pistoiese. Minardi pericoloso in area di rigore, cerca spazi per servire un compagno ma la difesa ospite è diligente. Alla mezzora Surraco sull'out di destra cerca in area Ferrari che purtoppo scivola e non riesce ad arrivare sul pallone, la difesa ospite spazza, Hamlili intercetta, va al tiro, ma ci mette troppa forza e il pallone finisce alto sopra la traversa. Punizione da posizione piuttosto angolata per gli arancioni, sul pallone Zullo, intercetta Minardi che però non riesce a finalizzare e il pallone si spegne al lato della porta. Prima dell'intervallo Ciccio Tavano ci riprova ma Zaccagno respinge.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due allenatori non effettuano sostituzioni. Tornano in campo gli stessi del primo tempo. Al 48esimo la Pistoiese sfiora il gol. Surraco cerca Ferrari, lo trova, l'attaccante colpisce l'esterno della rete, che da l'illusione del gol al pubblico orange. Poco dopo sugli sviluppi di un corner si ripresentano in area avversaria gli orange. Zullo crossa in mezzo, Ferrari sulla palla, ma l'arbitro fischia fallo in area. Primo ammonito del match per la Carrarese. Benedetti commette fallo su Surraco per bloccare la ripartenza. Al 52esimo i padroni di casa ci provano da calcio di punizione. Zullo ci mette tanta forza nel calciare ma il suo tentativo sbatte contro la barriera. Anche la Carrarese ha una chance da calcio piazzato. Sul pallone Bentivegna, che però non impensierisce Zaccagno che fa suo il pallone, tiro elementare. La squadra di Indiani ci riprova. Hamlili si rende pericoloso con un destro a limite dell'area che però viene intercettato benissimo da Moschin. Primo cambio per la Carrarese, esce Vassallo ed entra Biasci. Corner per i padroni di casa, va Zullo, Nossa prova a prendere posizione ma commette fallo. Altro cambio per gli ospiti, Possenti rileva Bentivegna. Mister Baldini dunque sostituisce i due esterni e cambia ovviamente modulo passando ad un 4-2-4 con Tentoni che fa il pendolo a destra, Tavano a sinistra e Biasci vicino a Coralli centrali. Primo cambio in casa arancione, esce Ferrari ed entra Vrini, con il numero 10 che rimane un pò sorpreso. Ammonito Vrioni in casa Pistoiese. Baldini cambia ancora, Agyei prende il posto di Cardoselli. Ammonito anche Biasci per la Carrarese dopo un contrasto con Quaranta, il giocatore della Pistoiese ne ha la peggio, e interviene lo staff medico per medicarlo. Secondo cambio per i padroni di casa, De Cenco rileva Surraco. Poco dopo esce Minardi entra Papini, per cercare di dar maggiori geometrie alla manovra della Pistoiese mentre Cais rileva Coralli tra le fila ospiti. Il gol che decide il match arriva al 93esimo. Sugli sviluppi del corner, dopo un batti e ribatti in area, la palla arriva sui piedi di Hamlili che senza pensarci più di un secondo tira al volo e trafigge la porta degli ospiti mandando in delirio i tifosi: derby vinto al 93esimo.

