Video/ Pontedera Pisa (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Pontedera Pisa (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 17^ giornata della Serie C. Al Mannucci Filippini trova il pari per i nerazzurri.

Finisce 1-1 la sfida tra Pontedera e Pisa. Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo grazie a Risaliti. Nella ripresa i nerazzurri pareggiano con Filippini. Sedicesimo risultato utile per il Pisa che sale a quota 32. Torna a muovere la classifica il Pontedera, portandosi a 17. Nel prossimo turno i granata giocheranno di nuovo al Mannucci, ma in "trasferta", contro il Prato. Altro derby per il Pisa che ospiterà l'Arezzo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Maraia schiera il Pontedera con il 3-5-1-1. Tra i pali Contini, in difesa Frare, Vettori e Risaliti. A centrocampo da destra verso sinistra Calcagni, Spinozzi, Caponi, Gargiulo e Tofanari. In attacco Grassi in supporto di Pinzauti. Pazienza risponde col 4-3-3. In porta Petkovic, in difesa Mannini, Ingrosso, Carillo e Filippini. In mediana spazio a De Vitis, Gucher e Maltese. In avanti Giannone, Eusepi e Masucci. Pontedera subito pericoloso sugli sviluppi di calcio da fermo. Colpo di testa di Grassi a lato di poco. Risposta immediata del Pisa con un'azione personale di Eusepi che poi conclude debolmente. Ci prova Giannone da fuori area, conclusione fuori dallo specchio. Altra chance per il Pisa con il tiro di De Vitis, deviato in corner. Bella ripartenza del Pisa al 12esimo condotta da Masucci che apre bene sulla destra per Mannini: cross troppo sul portiere. Si fa vedere il Pontedera con una buona iniziativa di Gargiulo, Carillo libera l'area. Sinistro dalla distanza, ampiamente fuori misura, di Gargiulo al 21esimo. Pisa intraprendente. Spunto in velocità di Giannone, chiuso dalla retroguardia granata. La palla arriva poi a Mannini fermato fallosamente. Primo cartellino giallo del match. Ammonito Spinozzi. Il risultato si sblocca al 32esimo. Sugli sviluppi di un calcio da fermo ecco la spizzata sul secondo palo per la deviazione sottomisura di Risaliti che non lascia scampo a Petkovic. Galvanizzato dal vantaggio il Pontedera si rende ancora pericoloso in contropiede. Gli ospiti si salvano in calcio d'angolo. Ospiti vicini al pareggio al 38esimo: cross di Mannini sul secondo palo per l'inserimento dell'esterno che calcia alto da due passi. Ammonito Filippini. Primo giallo tra le fila nerazzurre.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna novità nei due schieramenti. Dentro gli stessi 22 del primo tempo. Primo squillo del Pisa. Girata alta sopra la traversa di Carillo. Il Pontedera non si fa intimorire e propone lo stesso livello d'intensità del primo tempo. Primo cambio per gli ospiti. Fuori De Vitis, dentro Negro. Pisa pericoloso: cross teso di Mannini per Masucci che non riesce a imprimere la giusta potenza al suo colpo di testa. Cartellino giallo per Gargiulo. Secondo ammonito tra i padroni di casa. Prima sostituzione anche per il Pontedera. Esce Pinzauti, entra Pesenti. I nerazzurri vanno vicini al gol al 65esimo. Miracolo di Contini sul sinistro a giro di Giannone, poi nè Masucci nè Giannone riescono a trovare la via della rete. Tentativo su punizione di Negro, murato dalla barriera granata. Ancora Pisa: sinistro strozzato di Filippini, bloccato da Contini. Doppio cambio per gli ospiti. Izzillo prende il posto di Maltese mentre Peralta rileva Eusepi. Ci prova direttamente su punizione Grassi. Parabola che non scende. Ospiti nuovamente in avanti: sinistro a rientrare di Giannone che sfila a lato. Il Pisa non molla mentre i padroni di casa sembrano piuttosto stanchi. Inserimento centrale di Gucher che però al momento di concludere cincischia troppo facendosi chiudere dalla retroguardia granata. Il tecnico granata inserisce forze fresche. Dentro Posocco, fuori Gargiulo. Quarto cambio per il Pisa. Di Quinzio prende il posto di Gucher. Terza sostituzione per il Pontedera. Esce Tofanari, entra Borri. All'86esimo pareggiano i nerazzurri. Colpo di testa vincente sul secondo palo di Filippini che riporta il risultato in parità. Nei minuti di recupero ammoniti Vettori e Contini.

