Video/ Pro Piacenza Piacenza (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 17^ giornata)

Video Pro Piacenza Piacenza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 17^ giornata della Serie C. Solo un pari per il Derby al Garilli!

Video Pro Piacenza Piacenza (LaPresse)

Uno a uno, classico risultato da derby tra Pro Piacenza e Piacenza per una delle più sentite ma anche recenti "stracittadine" emiliane: a passare in vantaggio e a tenere il pallino del gioco per larga parte della sfida sono stati i rossoneri padroni di casas allenati da Fulvio Pea grazie a un lampo di Alessandro al 12'. In seguito, la Pro avrebbe anche le chance per chiuderla ma in finale di prima frazione arriva invece il penalty di Morosini salvato da Gori. L’errore dal dischetto non ha demoralizzato però gli ospiti che, nella ripresa, fanno emergere il miglior tasso tecnico ma devono ricorrere a un nuovo calcio di rigore (questa volta realizzato con freddezza da Pederzoli, poi espulso) per impattare. Nel finale, nemmeno troppo concitato a dire il vero, ci sarebbe l’occasione per i biancorossi di fare posta piena ma finisce tutto in una mezza “fajolada” con lo stesso Pea che viene mandato via dal direttore di gara tra il nervosismo generale e il derby, di fatto, si conclude lì.

LE DICHIARAZIONI

Dopo un derby da queste parti molto atteso (anche se relativamente recente) tra le due compagini emiliane, il tecnico della Pro Piacenza, Fulvio Pea, ha commentato il pareggio per 1-1 maturato al termine dei novanta minuti: “Purtroppo ciò che abbiamo fatto non è bastato: ci è mancata la seconda rete” ha spiegato l’allenatore della formazione rossonera, aggiungendo poi che “loro sono comunque più forti di noi e dovevamo sapere che reagivano a quel modo”. Inoltre, Pea ha comunque elogiato i propri giocatori dato che, analizzando il primo tempo, “qualcosa di buono sul campo l’abbiamo lasciato e ho apprezzato lo spirito mostrato nelle ultime domeniche per una squadra come la nostra che vuole salvarsi senza passare dai playoff”. Sulla sponda dei “cugini” biancorossi del Piacenza, invece, c’è moderata soddisfazione per il pareggio e il coach Arnaldo Franzini ha ammesso infatti che “il gol subito all’inizio di ha sicuramente messo in apprensione”. A proposito invece della prestazione della sua squadra, Franzini ha spiegato che è “stata brava a rimetterla in parità e a provare nel secondo tempo anche a cercare la vittoria”, nonostante quella che, secondo lui, era l’inerzia che a un certo punto stava prendendo la partita.

© Riproduzione Riservata.