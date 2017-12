Barcellona-Sporting Lisbona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

05 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Barcellona-Sporting Lisbona, LaPresse

Barcellona-Sporting Lisbona, diretta dall'arbitro scozzese Craig Thompson, è in programma al Camp Nou martedì 5 dicembre 2017 alle ore 20.45 e si tratta di una partita valevole per la sesta giornata del gruppo D di Champions League 2017-18. Questo match ha un significato relativo per i blaugrana che sono già certi della qualificazione agli ottavi e del primo posto nel girone, al più la squadra di Ernesto Valverde punterà a fare bella figura davanti al proprio pubblico, uno dei più esigenti al mondo: i tifosi del Barcellona vogliono vedere la loro squadra vincere sempre, che si tratti della finale di Champions League o di un'amichevole in famiglia, e il club catalano è tenuto a non deludere mai i suoi supporte. Per la compagine portoghese questa gara rappresenta uno spartiacque per il prosieguo della stagione: espugnare il Camp Nou, impresa già di per sé piuttosto ardua, potrebbe non bastare per il passaggio del turno, soprattutto se la Juventus dovesse vincere sul campo dell'Olympiacos già eliminato e matematicamente ultimo. Diciamo che è più probabile vedere i bianconeri vincere in Grecia che i lusitani fare il colpaccio in Spagna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE BARCELLONA-SPORTING LISBONA

Si potrà assistere alla diretta tv dell'incontro sul canale 385 "Premium Calcio 4" della piattaforma digitale terrestre, in alternativa è disponibile la diretta streaming video collegandosi all'indirizzo http://play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Jorge Jesus potrebbe schierare in campo i seguenti uomini: in porta ci sarà il titolarissimo Rui Patricio nonché estremo difensore della nazionale portoghese; Coates e Mathieu saranno i due centrali che sorveglieranno l'area di rigore, sulle corsie esterne troveremo invece Coentrao e Piccini; a centrocampo ci sarà sicuramente spazio per l'ex-Sampdoria Bruno Fernandes, assieme a lui Rodrigo Battaglia e William Carvalho con Bruno Cesar a completare il reparto; Gelson Martins sarà il trequartista che guarderà le spalle all'unica punta Bas Dost. Valverde potrebbe invece approfittarne per fare un po' di turn over e concedere un turno di riposo ai giocatori maggiormente impiegati dall'inizio della stagione come ter Stegen (1890 minuti), Messi (1834 minuti) e Busquets (1757 minuti): in porta potrebbe esserci quindi Cillessen, al centro della difesa potremmo rivedere Vermaelen con Piqué che probabilmente farà gli straordinari per mancanza di alternative (Umtiti è indisponibile fino a febbraio 2018 per un infortunio muscolare), i due terzini saranno Digne e Aleix Vidal; a centrocampo Valverde potrebbe dare una chance dal primo minuto a Denis Suarez, André Gomes e Sergi Roberto, con Rakitic a fare da regista dietro alle punte Deulofeu e Paco Alcacer.

CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sia Jorge Jesus che Ernesto Valverde sanno modificare i propri assetti tattici a seconda delle circostanze e dell'avversario da affrontare, ad esempio il tecnico 63enne dello Sporting CP contro la Juventus o il Porto nel campionato portoghese aveva utilizzato il 4-2-3-1 anziché il 4-4-1-1 (o 4-4-2), mentre l'allenatore del Barcellona passa con disinvoltura dal 4-3-3 al 4-4-2 in base alla disponibilità dei suoi giocatori. Il bilancio degli scontri diretti in Champions è tutto a favore dei blaugrana con tre vittorie in altrettanti precedenti (due nel 2008, uno quest'anno).

QUOTE E PRONOSTICO

Per i bookmaker i diversi stimoli e le diverse motivazioni da parte delle due entrambe non dovrebbe spostare più di tanto l'ago della bilancia con il Barcellona che viene comunque dato nettamente per favorito, come dimostra la quota di 1,44 stabilita da Bet365 per l'1 dei padroni di casa, mentre Unibet l'ha fissata a 5,15 per il pareggio con WilliamHill che alza la posta in palio a 8,00 per il successo esterno dei lusitani. Su Unibet, inoltre, la quota dell'Over (1,53) è più bassa rispetto all'Under (2,55) considerando l'incredibile potenziale offensivo dei blaugrana. Decisamente allettante la quota di 10,00 offerta da Betclic per il risultato esatto di 3 a 1 in favore della compagine catalana.

