Bayern Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bayern Psg info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della sfida di lusso all’Allianz Arena, gran chiusura del girone di Champions League

05 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Bayern Psg (Foto LaPresse)

Bayern Psg, diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir, sarà una partita valida per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League, questa sera alle ore 20.45 allo stadio Allianz Arena. Naturalmente quello fra Bayern Monaco e Paris Saint Germain è il big-match del girone, che però collocato all’ultima giornata è diventato di fatto un’amichevole di lusso fra due squadre già qualificate senza la minima difficoltà agli ottavi di Champions League, decisamente troppo forti per Celtic e Anderlecht, che nulla hanno potuto contro tedeschi e francesi. Nemmeno il primo posto sembra essere in ballo: forte del 3-0 dell’andata, Il Psg è nettamente favorito, perché al Bayern per ribaltare le gerarchie servirebbe una vittoria con quattro gol di scarto.

In campionato non ci sorprende vedere il Bayern Monaco primo in Bundesliga e il Paris Saint Germain al comando della Ligue 1, tra l’altro con ottimi margini di vantaggio sulle inseguitrici: + 6 per il Bayern sul Lipsia, addirittura + 9 per i parigini sul terzetto composto da Lione, Monaco e Marsiglia, le altre grandi di Francia che però quest’anno proprio non riescono a tenere il ritmo del Psg di Unai Emery, che d’altronde in estate ha condotto la faraonica campagna acquisti che tutti ricordiamo. Il Bayern invece ha avuto qualche difficoltà più del solito, tanto che dopo il 3-0 incassato all’andata ci fu il clamoroso esonero di Carlo Ancelotti a fine settembre, ma poi la situazione è andata migliorando, soprattutto in patria, dopo l’ennesimo ritorno in panchina di una leggenda come Jupp Heynckes, artefice del Triplete del 2013.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bayern Psg sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 2 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo all’Allianz Arena, il Paris Saint-Germain schiererà l’ormai classico 4-3-3 imperniato sul tridente da favola con Neymar, Cavani e Mbappé che sta facendo paura a tutta l’Europa in queste settimane; naturalmente ci sarà anche Verratti, che sarà il regista in mezzo al campo, mentre la difesa dei parigini sarà un “club” di brasiliani ex della Serie A con Dani Alves, Marquinhos e Thiago Silva. Modulo speculare per il Bayern, con il francese ed ex juventino Coman al fianco di Lewandowksi e Muller: attacco comunque formidabile, anche se non mediatico come quello del Psg. Diverse saranno però le assenze da una parte e dall'altra: Heynckes dovrà fare a meno di Robben e Bernat, mentre Emery non disporrà di Thiago Motta e Lucas Moura. Assenze che comunque non creeranno particolari rimpianti: come abbiamo detto, sarà quasi un’amichevole di lusso, speriamo all’insegna dello spettacolo e del bel calcio.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quel che riguarda le quote dei bookmakers, possiamo notare un grande equilibrio, come è d’altronde comprensibile in una grande sfida fra Bayern e Psg, sinceramente con ben poco di concreto in palio. La Snai quota un successo del Bayern (segno 1) a 2,50 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo dei francesi (segno 2) è proposto a 2,70 volte la scommessa che si dovesse decidere di giocare, a dimostrazione che la differenza sia davvero minima. Quota più alta infine per il pareggio, considerato l’opzione meno probabile, che sempre la Snai paga 3,60 volte la scommessa effettuata (segno X).

