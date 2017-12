Benfica-Basilea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benfica-Basilea: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita al Da Luz di Lisbona per la 6^ giornata di Champions League

05 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Benfica-Basilea, LaPresse

Benfica-Basilea, diretta dall'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, è una delle otto partite della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2017-18 che si disputano martedì 5 dicembre 2017 alle ore 20.45, teatro della sfida tra le due formazioni sarà l'Estadio do Sport in Lisbona. Il Basilea ha la grande occasione di strappare il pass per gli ottavi di finale: la compagine svizzera va a fare visita al Benfica ultimo con 0 punti, fase a gironi disastrosa per la squadra portoghese che probabilmente immaginava un cammino ben diverso, considerando che un paio di anni fa il club lusitano riuscì a spingersi fino ai quarti. Alla squadra di Raphael Wicky potrebbe anche bastare il pareggio visto che contemporaneamente il CSKA Mosca sarà impegnato all'Old Trafford contro il Manchester United che deve ancora sudarsi la qualificazione e dunque non ha intenzione di fare alcuno sconto e dovrà per forza vincere per mettere in cassaforte il primo posto ed evitare avversari del calibro di PSG e Barcellona agli ottavi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE BENFICA-BASILEA

Come tutte le gare di Champions League, Benfica-Basilea sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sulle reti di Mediaset Premium: appuntamento sul canale 387 della piattaforma digitale terrestre per il calcio d'inizio, oppure su http://play.mediasetpremium.it per la diretta streaming video dell'incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Con il Benfica ormai fuori dai giochi, il tecnico Rui Vitoria potrebbe approfittarne per fare qualche esperimento, in porta ad esempio potrebbe esserci il giovanissimo Mile Svilar, i due terzini in difesa dovrebbero essere Grimaldo e Almeida con Jardel e Luisao che si posizioneranno al centro dell'area di rigore; Pizzi farà da tramite tra la difesa e il centrocampo con Eliseu e Salvio sulle fasce che affiancheranno Fejsa e Krovinovic; il ruolo di unica punta se lo contenderanno Jonas, Seferovic e Raul Jimenez. Il Basilea potrebbe entrare in campo con la seguente formazione: Vaclik in porta; Balanta, Suchy e Akanji in difesa; Xhaka, Zuffi, Steffen e Elyounoussi a centrocampo; Ajeti e Itten i due trequartisti che si schiereranno dietro alla punta centrale Oberlin con van Wolfswinkel ancora fermo ai box per un infortunio.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Da qualche gara Rui Vitoria sta provando a variare l'assetto tattico della sua squadra: il 4-4-2 non ha funzionato in Champions League, come testimonia la penuria di risultati, perciò di recente il tecnico del Benfica ha sperimentato il 4-2-3-1, 4-3-3 e ora il 4-1-4-1. Solitamente Raphael Wicky usa il 3-4-3 in Champions League adoperando invece il 4-2-3-1 in campionato, ma sotto questo aspetto il Basilea ha dimostrato di essere una squadra molto duttile. Equilibrio perfetto nel bilancio dei precedenti con un pareggio e una vittoria a testa per Basilea e Benfica.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker non si sbilanciano sul pronostico nonostante il Basilea abbia ben altri ambizioni rispetto al Benfica ormai tagliato fuori dai giochi anche per quanto riguarda il ripescaggio in Europa League. L'1 dei lusitani viene a 2,89 su Bet365, l'agenzia di betting in questione offre anche una vincita di 3,60 per il risultato di parità e di 2,50 per il successo esterno del club elvetico. Decisamente prudenti anche le quote stabilita da Unibet per l'Under (2,00) e l'Over (1,83). Sottolineamo come il risultato esatto di 2 a 0 in favore degli ospiti sia valutato a una quota di 12,00 su Betclic.

