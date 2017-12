Calciomercato Inter/ News, Moratti: la clausola di Icardi va alzata, Perisic e Skriniar… (Ultime notizie)

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

Il patron dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, analizzando alcune questioni del club nerazzurro, in particolare, il mercato. In estate si è fatto un gran parlare della possibile partenza di Perisic, nel mirino del Manchester United, ma alla fine il nazionale croato è rimasto ad Appiano Gentile: «Ogni giocatore ha il suo carattere – commenta l’ex numero uno di corso Vittorio Emanuele - Ivan gioca così perché ha quel Dna. Direi che vale la pena accettarlo così… Bravissima la società a non cederlo in estate. E anche lì ha pesato Spalletti». Altra questione di mercato calda è la clausola rescissoria di Mauro Icardi: «Valuterà la società, ma penso che vada alzata – afferma Moratti con sicurezza - vero che lui vuole rimanere all’Inter, ma non possiamo passare ogni estate in apprensione…».

BIG SPAGNOLE SU SKRINIAR E ICARDI

Infine un commento su Skriniar, che sta vivendo una stagione incredibile, e che piace già a molte big europee: «Lo credo bene, ma noi siamo l’Inter! Lo slovacco è fantastico, credo che nemmeno i dirigenti che pure sono stati bravissimi a prenderlo, si aspettassero che fosse così forte e completo». Sulle tracce dell’ex centrale di difesa della Sampdoria vi sarebbe in particolare il Barcellona, che punta ad un rinnovamento della propria retroguardia, partendo proprio dal gioiello nerazzurro. Tante offerte anche per i due di cui sopra, leggasi in particolare il capitano Mauro Icardi e l’esterno d’attacco Ivan Perisic. Pare che sul numero nove nerazzurro vi sia il Real Madrid, che vorrebbe fare del nazionale argentino l’erede di Karim Benzema. L’Inter però non vuole cederlo e soprattutto lo stesso sudamericano non è intenzionato a lasciare Milano.

