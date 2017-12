Calciomercato Juventus/ News, Khedira mediatore nell’affare Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club bianconero in vista della finestra di mercato di gennaio

Sami Khedira, centrocampista Juventus - LaPresse

La Juventus continua a guardare in Premier League in vista del calciomercato di riparazione del mese di gennaio, ormai pronto a fare il suo esordio. Nel mirino della dirigenza di corso Galileo Ferraris permane infatti Emre Can, nazionale tedesco di proprietà del Liverpool. Il calciatore è seguito dalla Vecchia Signora dallo scorso calciomercato estivo, e fra poche settimane partirà sicuramente un nuovo assalto. Non va infatti dimenticato che il centrocampista dei Reds ha il contratto in scadenza al 30 giugno dell’anno venturo, e di conseguenza potrebbe essere acquistato in forma di saldo in inverno. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano Tuttosport, pare che all’operazione stia lavorando, oltre al duo Marotta-Paratici, anche… Semi Khedira.

GORETZKA PIU’ LONTANO

Sembra infatti che il nazionale tedesco dei bianconeri stia provando a convincere il proprio connazionale a seguirlo a Vinovo, ed in qualche modo ci stia riuscendo. Molto dipenderà ovviamente dall’offerta economica che la Juventus presenterà, sia al Liverpool, quanto allo stesso calciatore tedesco, ma le sensazioni circolanti a Vinovo sono positive. Sembra invece allontanarsi quasi definitivamente un altro gioiello del calcio teutonico, leggasi Leon Goretzka, di proprietà dello Schalke 04 e anch’egli in scadenza di contratto al prossimo giugno. Sul ragazzo che gioca a Gelsenkirchen vi sarebbe infatti in pole position il Barcellona, ormai prossimo a definire la trattativa. Non ci resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti per cercare di capire come evolverà la questione Emre Can

