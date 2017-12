Calciomercato Milan/ News, da Bonucci a Calhanoglu: rosa svalutata del 30% (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club rossonero in vista della finestra di mercato del prossimo gennaio

Leonardo Bonucci, capitano Milan - LaPresse

Il Milan prosegue il suo periodo negativo. Contro il Benevento è arrivato un pareggio che sa di sconfitta, visto che i giallorossi, fino alla sfida con i rossoneri, erano ancora fermi a quota zero in classifica. C’è tanto da lavorare a Milanello, e la situazione rischia di degenerare se non si trova in tempi brevi la quadra. Nel frattempo bisogna far fronte anche ad una situazione societaria tutt’altro che certa, con i giocatori che si stanno svalutando, e non poco, dopo un inizio di stagione ben al di sotto delle attese. Tolti Borini e di Ricardo Rodriguez, il cui valore attuale è in linea con quanto speso in estate, tutti gli altri investimenti importanti effettuati fra giugno e agosto, si stanno rivelando fallimentari. Si pensi ad esempio a Leonardo Bonucci, pagato ben 42 milioni di euro alla Juventus, e il cui valore è in picchiata. Situazione molto simile per Calhanoglu, considerato da molti già un flop, e costato 22 milioni di euro, con il Bayer Leverkusen che probabilmente si frega le mani.

ANDRE’ SILVA E BIGLIA ALTRE DELUSIONI

Un altro giocatore che non sta rendendo come ci si aspettava è Lucas Biglia, pagato più di 15 milioni di euro, mentre il giovane esterno Corti, preso a peso d’oro dall’Atalanta, è fermo ai box per un lungo infortunio. In questa lista non può non figurare André Silva, 33 milioni di euro, e ancora a quota zero per quanto riguarda i gol in campionato, e anche l’investimento per Kessie è apparso sin qui esagerato rispetto al rendimento. Insomma, nessun giocatore, al di là forse dei due di cui sopra, leggasi Borini e Ricardo Rodriguez, stanno rendendo come ci si aspettava e ciò sta facendo preoccupare soprattutto i tifosi, che in vista della prossima stagione temono un nuovo, ennesimo ribaltone sotto ogni punto di vista. L’ultima speranza è aggrappata all’Europa League, che il Milan deve vincere: ma ce la farà la squadra rossonera a competere in Europa?

