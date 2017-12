Calciomercato Napoli/ News, Caressa: punterei su Giroud per l’attacco (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club azzurro in vista della finestra di mercato del prossimo gennaio

Olivier Giroud, attaccante Arsenal - LaPresse

Il Napoli interverrà quasi sicuramente durante il calciomercato di riparazione di gennaio, in particolare per sistemare la questione attacco. Del resto il club partenopeo ha in rosa solo tre giocatori, leggasi Mertens, Callejon e Insigne, con l’aggiunta del giovane ed inesperto Ounas. Una coperta corta, come si suol dire in questi casi, e Sarri ne pagherà già le conseguenze per la sfida di Champions League contro il Feyenoord di domani, in cui mancherà Lorenzo Insigne. Urge quindi un rinforzo davanti, e attenzione al consiglio del noto giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa. Parlando dagli studi del programma Sky Calcio Club, ha infatti ammesso: «Giroud? Per caratteristiche sarebbe un'alternativa ottima. Io se fossi tifoso del Napoli direi: gran colpo. Magari avessero uno così davanti».

INGLESE PRIMA ALTERNATIVA

L’operazione con l’Arsenal non è così impossibile come potrebbe pensare, visto che il nazionale francese ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2019, al termine della prossima stagione, e durante il campionato in corso sta giocando poco, essendo la riserva del connazionale Lacazette. Il problema principale è rappresentato dall’età, visto che Giroud è un classe 1986, 31 anni già compiuti, e storicamente il Napoli non acquista giocatori al di là dei trent’anni. L’alternativa più valida davanti rimane quindi il solito Roberto Inglese, che la società campana ha già acquistato durante il calciomercato estivo, prima di lasciarlo in prestito al Chievo. I veneti si priveranno di una pedina importante, visto l’ottimo campionato che sta vivendo il centravanti gialloblu, ma il Napoli ha sicuramente bisogno di un calciatore dalle sue qualità.

© Riproduzione Riservata.