Calciomercato Roma/ News, Perotti: ora rinnovo, ma se fosse rimasto Spalletti… (Ultime notizie)

Bell’intervista rilasciata dall’esterno d’attacco di casa Roma, Diego Perotti. L’argentino sta vivendo un’ottima stagione con la casacca giallorossa, grazie anche alla cura Di Francesco. Il rapporto dell’ex Genoa con il tecnico della Roma è senza dubbio migliore rispetto a quello che aveva con Spalletti: «Gioco la Champions e sono in una squadra che punta allo scudetto e sto avendo continuità, a differenza del finale della stagione scorsa – racconta Perotti sulle pagine de Il Romanista - colpa di Spalletti? Non direi "colpa", sono scelte. Non so se sarei rimasto, probabilmente no, non sarei rimasto. Spalletti a un certo punto non mi faceva giocare, ma la squadra andava bene». Ed ora, invece, si parla di rinnovo del contratto: «Se resto a lungo a Roma? Dipende da Monchi…Mio figlio nascerà qui. Io per adesso ho ancora due anni, il mio procuratore sta parlando con Monchi. Voglio restare, non ci saranno problemi perché quando arrivi a una certa età diventa tutto più facile. Quando ero ragazzo mi arrabbiavo di più».

ANCHE IL MILAN LO VOLEVA

Un giocatore, Perotti, che prima di trasferirsi dal Genoa alla Roma era stato a lungo corteggiato anche da altre big del nostro campionato: «C'erano altre squadre che mi volevano, anche il Milan. Io dal primo momento ho pensato alla Roma. Una città così storica, così bella, con una squadra così popolare... Anche per la mia famiglia era la soluzione migliore: qui c'è il volo diretto per Buenos Aires. Trovavo una squadra che già giocava per lo scudetto. Non avevo dubbi. C'era tutto. Per me la Roma era la Roma. E poi a Genova avevo Burdisso come compagno. Mi parlava della città, della squadra, dei tifosi che erano caldissimi, cosa importante per noi argentini. Stava sempre a parlare della Roma e dei tifosi». E tornando al rinnovo, a breve dovrebbe arrivare la firma su un prolungamento biennale, con un contratto che scadrà al 30 giugno del 2021, con annesso ritocco dell’ingaggio, che dovrebbe lievitare fino a 2/2.5 milioni di euro netti ogni 12 mesi.

