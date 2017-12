Celtic-Anderlecht/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Celtic-Anderlecht: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Champions League

05 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Celtic-Anderlecht, LaPresse

Celtic-Anderlecht, diretta dall'arbitro sloveno Matej Jug, è in programma al Celtic Park di Glasgow martedì 5 dicembre 2017 alle ore 20.45, l'incontro è valido per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League 2017-18. Quello tra Celtic e Anderlecht sarà praticamente uno spareggio in piena regola per il terzo posto che consentirà a una delle due squadre di poter allungare il proprio cammino europeo accedendo ai sedicesimi di Europa League. Al momento è il club scozzese ad avere il coltello dalla parte del manico, grazie al 3 a 0 dell'andata in Belgio vanta un tesoretto di 3 punti nei confronti dei campioni di Belgio in carica, ai quali serve davvero un miracolo per sperare ancora nella "retrocessione" in UEL. In un girone appannaggio di PSG e Bayern Monaco, il terzo posto resta dunque l'unico obiettivo alla portata di queste due formazioni dalla lunga tradizione calcistica ma che a livello tecnico non possono competere con le big dei principali campionati. La squadra di Vanhaezebrouck deve espugnare il Celtic Park con almeno tre gol di scarto e segnare più reti in trasferta di quante ne ha realizzate la formazione di Rodgers al Constant Vanden Stock Stadion.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CELTIC-ANDERLECHT

Per assistere alla diretta streaming video dell'incontro occorrerà accedere a Premium Play tramite l'app per smartphone e tablet oppure cliccando all'indirizzo http://play.mediasetpremium.it, per motivi di spazio infatti il canale "Premium Calcio 7" non è disponibile nella piattaforma digitale terrestre, ergo non è prevista la diretta tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Brendan Rodgers ha in mente la seguente formazione anti-Anderlecht: tra i pali è prevista la presenza di Gordon, la coppia di difensori centrali dovrebbe essere formata da Simunovic e Boyata con Lustig (nome che riapre una ferita ancora fresca per i tifosi italiani) e Tierney sulle fasce esterne; Ntcham e Brown occuperanno la linea mediana, davanti a loro ci saranno trequartisti che ogni probabilità saranno Rogic, Forrest e Sinclair; come punta centrale Griffiths sembra leggermente favorito rispetto a Dembélé per ottenere una maglia da titolare. Gli ospiti potrebbero fare il loro ingresso sul terreno di gioco con il seguente undici: in porta troveremo uno tra Sels e Boeckx, a meno di ripensamenti i tre centrali difensivi dovrebbero essere Deschacht, Spajic e Kara; a centrocampo ci sarà sicuramente spazio per Dendoncker, Kums, Trebel e Gerkens; la linea di trequartisti sarà composta da Hanni e Stanciu con Teodorczyk e Harbaoui che si contendono il ruolo di prima punta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Non è un mistero che Brendan Rodgers prediliga il 4-2-3-1 anche se nel corso della stagione ha proposto più di una varazione sul tema nel tentativo di non dare punti di riferimento agli avversari e adeguarsi alle effettive disponibilità dei suoi uomini; il 3-4-2-1 rappresenta invece il cavallo di battaglia di Vanhaezebrouck sin dai tempi del Gent. Il bilancio dei precedenti è di due vittorie per il Celtic e una per l'Anderlecht, le due squadre si erano già incrociate nella fase a gironi dell'edizione 2003-04 di Champions League.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker puntano sul Celtic che può anche contare sul fattore campo per blindare il terzo posto nel gruppo B di Champions League: su Bet365 l'1 degli scozzesi viene dato ad appena 1,85 mentre la quota si alza sensibilmente per quanto riguarda il risultato di parità (4,00 su Unibet) e di vittoria esterna del club belga (4,20 su WilliamHill). Inoltre la giocata Over (1,60) è caratterizzata da una vincita più bassa rispetto all'Under (2,29) con il risultato esatto di 2 a 1 in favore del Celtic che Betclic propone a una posta di 7,75 volte la cifra giocata.

