Chelsea Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chelsea Atletico Madrid info streaming video e tv. In campo a Stamford Bridge per la 6^ giornata di Champions League, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

05 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Chelsea-Atletico Madrid (LAPRESSE)

Chelsea Atletico Madrid, partita diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie, sarà valida per la sesta e ultima giornata del girone C di Champions League, questa sera alle ore 20.45 allo stadio Stamford Bridge di Londra. Essendo giunti all’ultimo turno della fase a gruppi, facciamo subito il punto sulla situazione delle due squadre: il Chelsea è già matematicamente qualificato ma può ancora ambire a blindare il primo posto, che sarà certo per gli uomini di Antonio Conte con una vittoria, ma arriverà anche con qualsiasi risultato a patto che nell’altra partita non vinca la Roma. L’Atletico Madrid invece è terzo e può solamente vincere per sperare di arrivare secondo e accedere agli ottavi: non facile in casa del Chelsea e per di più anche un successo sarebbe inutile se contemporaneamente vincesse anche la Roma all’Olimpico.

Le due squadre sono accomunate dal terzo posto in campionato: l’Atletico Madrid può essere soddisfatto per essere davanti al Real e volendo sognare in grande i sei punti di ritardo dal Barcellona capolista non sono incolmabili, dunque nonostante qualche difficoltà di troppo anche quest’anno gli uomini di Diego Simeone stanno facendo la loro parte, almeno nella Liga. In Champions League invece l’eliminazione è vicina e dopo anni ricchi di soddisfazioni sarebbe un brusco passo indietro. Il Chelsea da questo punto di vista è a posto, ma in campionato per i campioni d’Inghilterra in carica essere già 11 punti dietro al Manchester City non è certamente il massimo, l’obiettivo a questo punto sembra essere solo rimanere fra le prime quattro per qualificarsi anche l’anno prossimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 3 (anche in alta definizione), oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ATLETICO MADRID

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo a Stamford Bridge, ci aspettiamo il Chelsea di Antonio Conte in campo con il 3-4-3 con Cahill perno della difesa, in posizione centrale tra Azpilicueta e Rudiger; a centrocampo Moses e Marcos Alonso dovrebbero essere gli esterni, mentre in mediana agiranno Fabregas e Kanté. Infine, ecco il tridente offensivo con Willian, Hazard e Morata come prima punta. Passando all’Atletico Madrid, Diego Simeone dovrebbe affidarsi a un classico 4-4-2 imperniato su Griezmann e Gameiro in attacco; a centrocampo Saul Niguez e Ferreira Carrasco agiranno sulle fasce, con Koke e Fernandez in posizione centrale. In difesa infine ci attendiamo, davanti al portiere Oblak, il terzino destro Vrsaljko, i centrali Gimenez e Godin, a sinistra invece Filipe Luis.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quel che riguarda le quote dei bookmakers, si può dire che il Chelsea è favorito per classifica e fattore campo, anche se naturalmente l’Atletico Madrid sarà avversario ostico. Antonio Conte è comunque favorito e la Snai quota un successo del Chelsea (segno 1) a 2,05 volte l'eventuale cifra giocata, mentre un successo degli spagnoli (segno 2) è proposto a 3,60 volte la scommessa che si dovesse decidere di giocare, a dimostrazione che anche l’Atletico può sperare. Quota intermedia infine per il pareggio, che sempre la Snai paga 3,40 volte la scommessa effettuata (segno X).

© Riproduzione Riservata.