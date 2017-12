Juventus si qualifica agli ottavi se.../ I risultati utili contro l'Olympiacos (Champions League girone D)

La Juventus cerca sul campo dell'Olympiacos la qualificazione agli ottavi di Champions League: vediamo tutti i casi in cui i bianconeri centrerebbero il passo per la prossima fase

05 dicembre 2017 Claudio Franceschini

La Juventus contro l'Olympiacos per gli ottavi di Champions League (Foto LaPresse)

La Juventus è vicina agli ottavi di Champions League, ma la sua qualificazione a 90 minuti dal termine non è ancora fatta: la squadra di Massimiliano Allegri, e non è la prima volta che accade, ha bisogno dell’ultima partita per timbrare il pass. Partita che la Juventus gioca sul campo dell’Olympiacos: i greci sono già eliminati e non possono più arrivare al terzo posto che significherebbe Europa League, perchè in cinque partite hanno ottenuto un solo punto. I bianconeri di punti ne hanno 8: uno in più dello Sporting Lisbona che occupa la terza posizione, in realtà virtualmente sono due perchè la Juventus ha il vantaggio della doppia sfida nei confronti dei portoghesi e dunque in caso di arrivo appaiati sarebbero gli uomini di Massimiliano Allegri a festeggiare la qualificazione. Insomma: Juventus vicina, ma bisogna stare attenti alle insidie.

COME SI QUALIFICA LA JUVENTUS AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

La Juventus, almeno sulla carta, ha un solo risultato a disposizione: se i bianconeri vogliono gli ottavi senza guardare a quanto succede al Camp Nou, dove lo Sporting Lisbona è ospite del Barcellona, deve necessariamente vincere. Il Barcellnoa è già qualificato agli ottavi ed è anche certo del primo posto: questo è il grosso rischio che si nasconde dietro una partita sulla carta senza storia, nel senso che Ernesto Valverde deve guardare anche al campionato e per questa sfida inutile (per lui e i suoi ragazzi) potrebbe schierare tante seconde linee. Dunque, la Juventus alla Catalogna non deve guardare; vincendo sarebbe comunque sicura del secondo posto e degli ottavi, in altri casi no. Con pareggio o sconfitta, i bianconeri dovrebbero sperare che lo Sporting non vinca: in questo modo lo terranno comunque alle spalle, come punti raccolti o appunto in virtù del confronto che si è già giocato (terza e quarta giornata). L’Olympiacos ha meno motivazioni dei blaugrana, ma attenzione: al Pireo ha pareggiato contro lo stesso Barcellona, e rimane l’unica squadra capace di segnare a Ter Stegen in questo girone. Dunque, la Juventus non può assolutamente sottovalutare questo impegno.

LA DIFFERENZA

La differenza che al momento la Juventus ha scavato con lo Sporting Lisbona deriva dal gol che Gonzalo Higuain ha segnato all’Alvalade, su assist di Cuadrado: i bianconeri stavano perdendo 1-0 (rete di Bruno César) ma sono riusciti a uscire dalla capitale del Portogallo con un pareggio (in più, all’Allianz Stadium avevano vinto sul filo di lana grazie al gol di Mario Mandzukic). La rete del Pipita, una delle sue 10 stagionali, è stata fondamentale: se la Juventus avesse perso a Lisbona, oggi lo Sporting avrebbe 9 punti e i bianconeri ne avrebbero 7. Avendo anche la doppia sfida contro (per le reti segnate in trasferta), i campioni d’Italia avrebbero dovuto necessariamente vincere sul campo dell’Olympiacos e sperare nella sconfitta biancoverde al Camp Nou. In ogni caso dunque la Juventus non sarebbe stata padrona del suo destino, e qualificarsi agli ottavi sarebbe stato davvero molto complicato. Higuain ha sistemato un bel po’ di cose quella sera: adesso bisogna chiudere il discorso.

