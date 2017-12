MARADONA VS WANDA NARA/ Diego attacca Icardi, lei: "Faccia l'antidoping". Ma non ha fatto i conti con Giannina

Maradona vs Wanda Nara: Diego ha accusato la moglie di Mauro Icardi di aver insistito a più riprese con i vari tecnici dell'Argentina perché convocassero l'interista. Il botta e risposta

Wanda Nara con Icardi e i figli

La "faida" tra Diego Armando Maradona e Mauro Icardi va avanti ormai da anni. Il Pibe de Oro non ha mai perdonato all'attaccante dell'Inter il tradimento al connazionale e compagno di spogliatoio ai tempi della Sampdoria, Maxi Lopez. C'è un codice non scritto da rispettare tra uomini e amici, è convinto Diego; codice che Icardi ha infranto quando ha preso a frequentare la sua attuale moglie, Wanda Nara, "soffiandola" al connazionale che nei suoi confronti si era sempre comportato come un fratello maggiore. In più occasioni Diego Armando Maradona ha accusato Icardi di essere "un traditore", ma la battaglia si sposta spesso e volentieri dal campo umano a quello calcistico. Come riportato da mediagol.it, dopo il sorteggio dei Mondiali in Russia, l'ex numero 10 del Napoli ha attaccato duramente il capitano interista:"lI ct ha chiamato un Icardi infortunato nonostante avessero Higuain che ha sempre fatto gol. Proprio Icardi che ha la moglie che vuole entrare nel mondo del calcio e diventare sua rappresentante. Quello che gioca a pallone con i figli di Maxi Lopez...Io conosco bene la storia, Wanda ha chiamato Bauza tre volte, ha chiamato Martino quattro volte. Me lo hanno raccontato gli stessi tecnici o i loro assistenti. E non so quante volte avrà chiamato Sampaoli. È tutta una porcheria".

BOTTA E RISPOSTA TRA WANDA E GIANNINA

Dopo le parole del Pibe, è arrivata tramite Twitter la replica di Wanda Nara, che ha cinguettato piccata:"Raccomando l’antidoping perché purtroppo in eventi così importanti ci sono sempre persone annebbiate che cercano solo di rovinare questi momenti con invenzioni e affermazioni fuori luogo. È un’ossessione". Un chiaro riferimento, quello di Wanda, alla positività all'efedrina che a Diego costò l'esclusione dai Mondiali 1994, ma più in generale alla dipendenza da cocaina che negli anni ha devastato il giocatore argentino. A questa frecciata si è sentita in dovere di rispondere la figlia di Diego, Giannina - che pure con il padre sta vivendo un periodo burrascoso (lui ne ha chiesto la carcerazione, convinto gli abbia sottratto dei soldi per darli all'ex moglie Claudia Villafane) - che ha utilizzato ancora una volta Twitter per dire la sua. Questo il messaggio di Giannina:"Che pena che, pur avendo dei figli, tu non possa evitare di criticare un’altra persona per il suo passato. Ricordo il tuo di passato e sono felice che tu l’abbia superato. Wanda, le dipendenze non sono uno scherzo e dietro c’è tantissima sofferenza". Assisteremo ad una contro-replica da parte di Wanda?

© Riproduzione Riservata.