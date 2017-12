Maaseik Trento/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League maschile)

Diretta Maaseik Trento: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile per la Champions League. Prima trasferta per i gialloblu.

05 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Maaseik Trento (LaPresse)

Maaseik-Trento, diretta dagli arbitri Evgeny Makshanov e Jacobus Nederhoed, è la partita di volley maschile in programma oggi martedi 5 alle ore 20.30 presso lo Steengoed Arena di Maaseik, valida per la prima giornata del girone E della Champions League 2017-2018. Primo banco di prova europeo quindi per la formazione di Angelo Lorenzetti, che in virtù dell’ottimo piazzamento a fine della regolare stagione di campionato della Serie A1 di volley ha potuto vantare il privilegio di saltare i turni di qualificazione. Non così il club belga oggi padrone di casa che invece ha brillantemente superato il terzo turno preliminare battendo il Abiant Groningen, con i risultati di 3-1 e 3-0 al ritorno.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che per la gioia di tutti gli appassionati, la partita di Champions League tra Maaseik e Trento sarà visibile in diretta tv alle ore 20.30 sulla piattaforma di Sky. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD al numero 204 del telecomando, con diretta streaming video garantita tramite il servizio Sky Go.

QUI MAASEIK

Con parecchia storia alle spalle e un palmares anche recente ricchissimo, il Maaseik non potrebbe che presentarsi meglio di così a questa edizione della Champions League di volley maschile. Il club belga infatti presenta un ruolino di marcia impressionate con ben 5 successi di fila rimediata in campionato, dove ora occupa la terza piazza a quota 21 punti quando è stata giocata solo pochi giorni fa la nona giornata della regular season. Non va poi dimenticato che pur avendo dovuto affrontare un turno eliminatorio la formazione di Joel Banche non ha avuto alcun problema ad affermarsi mettendo in campo prestazioni più che convincenti.

QUI TRENTO

Facendo un po’ il punto su questa prima parte della stagione di Trento, possiamo davvero dire che la prova europea arriva nel momento migliore per la formazione di Lorenzetti che ora pare aver finalmente ritrovato quegli automatismi e la coordinazione interna necessari per raggiungere alti traguardi. La squadra della Diatec infatti in estate ha subito una grande rivoluzione, che ha azzerato tutto il percorso fatto nelle stagioni precedenti: appare quindi comprensibile come in campionato l’esordio per la squadra di Angelo Lorenzetti sia stato davvero durissimo. Nelle ultime settimane però Trento è tornata a giocare come aveva abituato i suoi tifosi e come la storia ha sempre scritto. In questo senso si è rivelata determinante la bella vittoria al tie break contro Modena, occorsa solo domenica scorsa nella 10^ giornata della serie A1. In campo il club gialloblu è finalmente riuscita a mettere in scacco una delle rose più forti di questa stagione della Serie A1, mettendo in campo quella grinta concentrazione e unità che finora i suoi fan hanno visto a sprazzi. L’ulteriore conferma che Trento è tornata da protagonista sarà la partita di oggi in terra belga, prima trasferta europea e l’attesa è ovviamente altissima.

