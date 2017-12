Manchester United-Cska Mosca/ Streaming video, diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester United-CSKA Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Champions League.

05 dicembre 2017



Manchester United-CSKA Mosca, diretta dall'arbitro italiano Gianluca Rocchi, andrà in scena all'Old Trafford martedì 5 dicembre 2017 alle ore 20.45 e si tratterà di una partita decisiva per entrambe le formazioni protagoniste, per una serie di motivi. Ai Red Devils di Mourinho non sono bastati 4 successi nelle 5 precedenti giornate della fase a gironi di Champions League: l'inatteso scivolone in casa del Basilea non ha di certo rovinato i piani di qualificazione del Manchester United che ora però dovrà conquistare almeno un punto contro i russi del CSKA Mosca per mettere in cassaforte l'accesso agli ottavi di finale.

Nel caso arrivassero appaiate a quota 12 punti le tre squadre ancora in lizza per il passaggio del turno comunque ci vorrebbe una serie di congiunzioni astrali per far scivolare il club inglese al terzo posto. Se per il Basilea sembra un'impresa decisamente alla portata fare punti in casa di un Benfica già eliminato e matematicamente ultimo, la formazione di Victor Goncharenko dovrà invece sbancare l'Old Trafford, cosa tutt'altro che semplice da mettere in pratica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-CSKA MOSCA

L'incontro andrà in onda sul canale 386 della piattaforma digitale terrestre appartenente al bouquet di Mediaset Premium che proporrà in esclusiva sia la diretta tv che la diretta streaming video collegandosi all'indirizzo http://play.mediasetpremium.it

LE PROBABILI FORMAZIONI

All'Old Trafford dovrebbero scendere in campo le seguenti formazioni. Il Manchester United si presenterà con De Gea in porta; Smalling, Lindelof e Jones in difesa; Darmian e Valencia scalano sulla linea mediana completata da Pogba e Matic; Mata e Mkhitaryan saranno i trequartisti designati a guardare le spalle a Romelu Lukaku che fungerà da punta centrale, in alternativa si faranno trovare pronti Rashford e Ibrahimovic. Gli ospiti risponderanno con il seguente undici: Akinfeev tra i pali, in difesa largo al tridente di centrali composto da Vasin, Berezutski e Ignashevich; Dzagoev, Wernbloom, Golovin e Natcho completeranno il centrocampo con Vitinho e Kuchaev che saranno le due ali di Zhamaletdinov.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Da quando è sulla panchina dei Red Devils, José Mourinho non ha mai adottato un modulo fisso, passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 secondo le necessità; più delineata la fisionomia tattica del CSKA con Goncharenko che varia dal 3-4-2-1 al 3-4-3, soprattutto non ha a disposizione almeno un paio di trequartisti. Il bilancio dei precedenti depone ovviamente a favore del Manchester United con tre successi e due pareggi, ancora nessuna per il CSKA Mosca che cercherà quindi di infrangere il tabù.

QUOTE E PRONOSTICO

Il divario tecnico tra Manchester United e CSKA Mosca e i bookmaker ne tengono ovviamente conto quando devono fissare le quote relative al pronostico: l'1 dei Red Devils su Bet365 viene dato ad appena 1,44 mentre Unibet offre una quota di 4,60 per l'X; ancora più alta la vincita in caso di vittoria esterna del club russo, pari a 8,00 volte la posta in palio su WilliamHill. Unibet offre per l'Under (1,96) e l'Over (1,86) quote molto simili con Betclic che propone una quota di 9,25 per il 3 a 0 in favore della squadra di Mourinho.

