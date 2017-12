Olympiacos Juventus/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olympiacos Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ottavi di Champions League in vista per i bianconeri: basta la vittoria esterna

05 dicembre 2017

Diretta Olympiacos Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Olympiacos Juventus, al Pireo, è una partita diretta dallo spagnolo David Fernandez Borbalan: alle ore 20:45 di martedì 5 dicembre, nella sesta giornata del girone D di Champions League 2017-2018, i bianconeri hanno la possibilità di qualificarsi agli ottavi del torneo per la quarta stagione consecutiva. Opportunità mancata due settimane fa, e adesso le cose potrebbero essersi complicate: vero che alla Juventus è sufficiente la vittoria per non curarsi di quanto accade al Camp Nou, ma se i tre punti dovessero sfuggire diventa fondamentale che lo Sporting Lisbona non vinca, e contro un Barcellona già sicuro del primo posto potrebbe non essere così scontato. Dunque Massimiliano Allegri dovrà essere bravo a trasmettere il messaggio ai suoi giocatori: bisogna giocare per vincere, senza curarsi dell’altro campo.

OLYMPIACOS JUVENTUS, DIRETTA LIVE

OLYMPIACOS JUVENTUS, DIRETTA LIVE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Olympiacos Juventus è un’esclusiva in diretta tv per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento: per seguire questa partita dovranno andare sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, ma naturalmente sarà a disposizione anche il servizio offerto da Premium Play, che permette di seguire la sfida in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD va in onda Diretta Champions League, programma che fornisce in tempo reale i gol e le azioni salienti da tutti i campi.

IL CONTESTO

Tutto sommato il girone non era complicato, ma per la Juventus è iniziato in salita con lo 0-3 di Barcellona; da lì i bianconeri hanno dimostrato di potersi riprendere, ma hanno faticato tanto in ogni singola gara. Alla fine la differenza la fa il gol con cui Gonzalo Higuain ha timbrato il pareggio all’Alvalade: avesse perso a Lisbona, oggi la Juventus sarebbe costretta a fare punti al Pireo ma soprattutto la vittoria sarebbe potuta non bastare. Un po’ la storia degli anni recenti: in Europa alla Vecchia Signora manca qualcosa, al netto delle due finali raggiunte in tre stagioni, per diventare dominante e superare in scioltezza la prima fase come accadeva un tempo. L’Olympiacos quest’anno è stato davvero poco competitivo: si è capito subito, quando ha incassato tre gol in casa dallo Sporting Lisbona. Eliminato e senza più la possibilità di arrivare in Europa League, va comunque rispettato: resta a oggi l’unica squadra ad aver segnato un gol al Barcellona nel girone, e contro i blaugrana ha anche pareggiato al Georgios Karaiskakis. Dunque una partita che la Juventus dovrà giocare al massimo delle sue possibilità per evitare di incappare

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS JUVENTUS

Nell’Olympiacos è squalificato Diogo Figueiras: a destra Elabdellaoui è la scelta naturale per prendere il posto dell’ex giocatore del Genoa, con una difesa che non dovrebbe essere modificata rispetto al solito. Dunque, capitan Botia dovrebbe fare coppia con Engels al centro, con Koutris al centro e Proto che sarà il portiere; a centrocampo invece Panagiotis Tachtsidis si prepara a essere nuovamente impiegato come playmaker davanti allo schieramento arretrato, avendo in Romao e Guillaume Gillet le mezzali di riferimento. Davanti Felipe Pardo e Carcela-Gonzalez, con Fortounis da centravanti “finto”; ci sono comunque dei dubbi rispetto a questo undici, che derivano dal fatto che, essendo già eliminato, Takis Lemonis potrebbe schierare qualche riserva (all’andata per esempio aveva fatto molto bene Sebà sulla corsia sinistra offensiva).

La Juventus deve rinunciare a Howedes, ancora una volta infortunato, e a Chiellini: arriva inoltre al Pireo con Mandzukic e lo stesso Higuain in condizioni non perfette. Quello che resta da capire è soprattutto il modulo, al di là dei giocatori: contro il Napoli si è visto un albero di Natale che diventava 4-4-1-1 in fase di possesso, con la posizione di Matuidi che si allargava e stringeva a seconda dei casi. Con questo modulo confermato, ci saranno in ogni caso delle alternative rispetto al San Paolo: Alex Sandro giocherà a sinistra, mentre in difesa Barzagli e Benatia sono destinati a giocare insieme al centro con De Sciglio che a sinistra è chiamato agli straordinari per l’indisponibilità classica (in Champions League) di Lichtsteiner e, appunto, l’infortunio di Howedes. Davanti Higuain o Mandzukic con Dybala a supporto; ballottaggio tra Cuadrado e Douglas Costa per affiancare la Joya, in mediana Khedira e Pjanic sono ampiamente favoriti ma occhio a un Marchisio in ripresa.

QUOTE E PRONOSTICO

Al Pireo è la Juventus a essere favorita, e anche in maniera piuttosto netta: la Snai ci dice ad esempio che la quota che accompagna il segno 2 per la vittoria dei bianconeri vale 1,23 contro il 13,00 che invece è il valore dato al segno 1, che dovrete giocare in caso di affermazione dell’Olympiacos. Il segno X è quello che identifica il pareggio tra le due squadre: se finisse così il vostro guadagno sarebbe di 5,75 volte la somma che avrete deciso di puntare su questa partita di Champions League.

