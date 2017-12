Olympicos Juventus Youth League/ Primavera streaming video e tv: formazioni, quote e risultato live

Olympiacos Juventus Youth League: info streaming video e tv, quote, probabili formazioni e risultato live. La Primavera bianconera all'ultima uscita nella competizione, è già eliminata

05 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Olympiakos-Juventus - LaPresse

Olympiacos Juventus è una partita valida per la sesta e ultima giornata del gruppo D di Youth League 2017-2018, la competizione parallela alla Champions League riservata alle squadre Primavera delle formazioni che partecipano anche alla Champions dei grandi (più avanti il torneo si unirà al cammino parallelo delle squadre campioni nazionali Primavera). Olympiacos Juventus è dunque in programma allo stadio del centro d’allenamento della squadra greca al Pireo, il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.00 italiane (18.00 locali) di martedì 5 dicembre 2017: la Youth League finirà qui sia per l’Olympiacos sia per la Juventus, già certe di essere le ultime due squadre nella classifica del girone. I bianconeri hanno un punto in più rispetto agli avversari, l’unico obiettivo è evitare l’ultimo posto che non fa di certo mai piacere a nessuno.

La trasferta al Pireo dunque non servirà a molto alla Juventus, se non a confermare i progressi mostrati di recente dai giovani bianconeri, soprattutto in campionato dove stanno cercando di raddrizzare la situazione. Nel girone di Youth League però i tempi erano inevitabilmente più stretti e a dire il vero la superiorità di Barcellona e Sporting Lisbona è apparsa netta, tanto che contro queste rivali sono arrivate quattro sconfitte in altrettante partite, mentre l’unica vittoria risale al match d’andata contro l’Olympiacos, che in compenso però è riuscito a raccogliere due pareggi contro i portoghesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere al match di Youth League Olympiacos Juventus sintonizzandosi su Mediaset Premium Sport 2 che trasmetterà in diretta tv esclusiva la partita sui canali 371 e 381 (in alta definizione) del digitale terrestre. È disponibile anche la diretta streaming video grazie al servizio Premium Play accessibile tramite l'indirizzo http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando l'app per smartphone, tablet e dispositivi mobili hi-tech con la possibilità di sfruttare anche la connessione internet mobile qualora ci si trovasse fuori casa.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS JUVENTUS YOUTH LEAGUE

Quanto alle probabili formazioni, Alessandro Dal Canto deve fare i conti ancora una volta con l’assenza del portiere Mattia Del Favero, che continua ad essere infortunato. Possiamo ipotizzare un modulo 3-4-2-1 imperniato su una punta centrale che potrebbe essere Campo, alle sue spalle giocatori dalle caratteristiche offensive come Portanova. Tra i pali ci sarà Loria in assenza dell’infortunato Del Favero, davanti a lui propendiamo per una retroguardia a tre con capitan Vogliacco, Anzolin perno centrale e Serrao. Per quanto riguarda l’Olympiacos, la prima annotazione è che la sua Primavera è composta quasi esclusivamente da giocatori greci, il meglio che si possa trovare visto che parliamo della squadra ellenica più blasonata. Il modulo potrebbe essere un 4-3-3 imperniato sul centravanti Kostanasios, con Voilis a destra e capitan Vrousai a sinistra come ali a completare il tridente offensivo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, la Juventus parte leggermente favorita rispetto all’Olympiacos nonostante il fattore campo sfavorevole: infatti il segno 2 per la vittoria dei giovani bianconeri viene quotato a 2,05 volte la posta in palio, mentre il segno 1 per la vittoria casalinga dei greci varrebbe 2,85 volte la posta in palio. Infine il pareggio è l’opzione che viene considerata meno probabile: infatti la quota del segno X è pari a 3,65.

