PAGELLE/ Olympiacos-Juventus: i voti della partita (Champions League girone D - primo tempo)

05 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Olympiacos Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Al Kariskakis è in corso la gara valida per la sesta giornata del gruppo D di Champions League 2017-18 tra Olympiacos e Juventus, al riposo il parziale vede la formazione di Allegri avanti per 1 a 0: ecco i voti relativi alla prima frazione di gioco. È stata una gara quasi a senso unico, con i padroni di casa già eliminati e matematicamente ultimi, solamente gli ospiti hanno un obiettivo da rincorrere, ossia la qualificazione agli ottavi. I bianconeri si rendono subito pericolosi con Dybala (5,5) che libera un sinistro a giro insidioso, Proto (6,5) è bravo a togliere il pallone dall'angolino. Ci vuole una grande azione di Alex Sandro (7) per mandare in rete Cuadrado (6,5) che dall'area piccola e con la porta praticamente sguarnita non può sbagliare. Gli uomini di Lemonis perdono un mucchio di palloni nella loro metà campo ma Proto nega la doppietta a Cuadrado. Prima dell'intervallo, su un errore in disimpegno di Dybala, l'Olympiacos sfiora il pari su calcio d'angolo: Szczesny (6,5) nel suo unico intervento fin qui chiude lo specchio della porta a Djurdjevic (6) che ci aveva provato di testa. Risultato ancora in bilico ma i tre punti sono decisamente alla portata della Vecchia Signora, mentre al Camp Nou il Barcellona e lo Sporting CP rimangono fermi sullo 0-0.

VOTO OLYMPIACOS 5 - I padroni di casa stanno giocando solamente per onor di firma e a livello tecnico non c'è confronto che tenga con la Juventus.

MIGLIORE OLYMPIACOS: PROTO 6,5 - Sta limitando egregiamente i danni con un paio di interventi decisivi.

PEGGIORE OLYMPIACOS: NIKOLAU 5 - Con un passaggio in orizzontale nella sua trequarti per poco non spalanca le porte al raddoppio degli avversari.

VOTO JUVENTUS 6,5 - La squadra di Allegri è decisamente più forte rispetto a quella greca ma occhio ai cali di tensione che potrebbero compromettere un risultato che doveva già essere in cassaforte.

MIGLIORE JUVENTUS: ALEX SANDRO 7 - Da cineteca l'accelerazione sulla fascia sinistra con la quale semina gli avversari e gli consente di servire un assist facilissimo di Cuadrado.

PEGGIORE JUVENTUS: DYBALA 5,5 - La fiammata a inizio gara faceva presagire una gran gara, invece la Joya non sembra avere la testa giusta stasera e commette errori in sequenza. (Stefano Belli)

