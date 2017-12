Pagelle/ Roma Qarabag: i voti della partita (Champions League girone C - primo tempo)

Pagelle Roma Qarabag: i voti della partita di Champions League, girone C. Ultima giornata della prima fase: con una vittoria interna i giallorossi sono qualificati agli ottavi di finale

05 dicembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Roma Qarabag, Champions League (Foto LaPresse)

Termina a reti bianche la prima frazione tra Roma e Qarabag in un match davvero deludente. In pieno recupero è arrivata l'unica emozione grazie a Nainggolan che ha trovato la grande risposta di Sehic. Passiamo ora alle valutazioni dei protagonisti in campo. Alisson (6) praticamente inoperoso. Kolarov (6) spinge sulla fascia ma stasera appare poco ispirato. Fazio (6) tiene bene in difesa gestendo i pochi tentativi degli azeri. Manolas (6) cerca gloria in avanti ma viene ostacolato da Dzeko. Florenzi (6) solito match tutta grinta, è tornato il giocatore che conoscevamo. Strootman (6) fa un buon lavoro in mezzo, deve sveltire la manovra. De Rossi (5,5) regia troppo scolastica, lanci prevedibili. Nainggolan (6) nel finale di frazione stava trovando la gioia personale. Perotti (6) solito movimento continuo, deve essere più incisivo. Dzeko (5,5) spara alle stelle una buona occasione. El Shaarawy (6) conferma il buon momento di forma con alcune iniziative interessanti. Passiamo ora al Qarabag. Sehic (6,5) si esalta prima su Nainggolan e poi su Kolarov. Medvedev (6,5) ottima partita sia difensiva che offensiva. Rzezniczak (6) combatte su ogni pallone. Yunuszade (6,5) non tira mai indietro la gamba, sta tenendo in difesa. Guerrier (6) guerriero di nome e di fatto. Garayev (6,5) una chiusura difensiva salva i suoi, c'è sempre. Isamylov (6) l'unico a provare qualche iniziativa in avanti. Michel (6) a centrocampo lotta con ardore. Almeida (6) sta frenando la regia di De Rossi. Madatov (6) dovrebbero servirlo di più, ha buoni spunti. Ndlovu (5,5) solo contro tutti, può fare poco.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 5 - Sta sbattendo contro il muro degli azeri, deve far circolare la palla con più velocità. MIGLIORE ROMA: NAINGGOLAN 6 - Suo l'unico tentativo vero della Roma, trova un grande Sehic. PRGGIORE ROMA: DE ROSSI 5,5 - Regia scolastica e prevedibile, deve cambiare passo. VOTO QARABAG 6,5 - Non sta sbagliando nulla in difesa, lotta con ardore. MIGLIORE QARABAG: SEHIC 6,5 - Salva nel finale di tempo su Nainggolan e Kolarov. PEGGIORE QARABAG: NDLOVU 5,5 - Troppo solo in avanti, può fare di più.

© Riproduzione Riservata.