Probabili formazioni/ Bayern Monaco PSG: quote, le ultime novità live (Gironi Champions League)

Robert Lewandowski, attaccante Bayern Monaco - LaPresse

Grandissimo spettacolo in programma questa sera, dalle ore 20:45, in quel dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I padroni di casa del Bayern Monaco se la vedranno con il Paris Saint Germain, gara valevole per l’ultima giornata dei gironi di Champions League, precisamente il Gruppo B. Si tratta di una partita ad alto tasso di spettacolo in cui i bavaresi proveranno a vendicare la sconfitta dell’andata, che costò tra l’altro la panchina a Carlo Ancelotti. I giochi del girone sembrano già fatti, con il PSG che chiuderà in vetta anche in caso di sconfitta, a meno di super goleada da parte dei tedeschi, cosa molto improbabile. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni dell’incontro, con uno sguardo anche alle quote per le scommesse.

QUOTE SCOMMESSE

Stando a quanto fornisce l’agenzia di scommesse Snai, il Bayern Monaco è la favorita per la sfida di oggi, anche se non di molto. Del resto il PSG sta vivendo una Champions da urlo, e di conseguenza la sua vittoria all’Allianza Arena è quotata 2.80. Il segno 1, invece, paga 2.35, mentre il pareggio, il segno X, è considerato quello meno probabile dei tre, con una quota pari a 3.65. Vediamo anche altre opzioni di scommessa, come ad esempio l’under e l’over 2.5, dati rispettivamente a 2.55 e 1.45. Infine, per quanto riguarda il gol e il nogol, le quote sono pari a 1.40 e 2.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO: ROBBEN OUT, RIBERY IN PANCA

Scopriamo quindi le probabili formazioni dell’incontro, partendo dall’undici dei padroni di casa allenati da Heynckess. Non mancano le assenze fra le fila bavaresi, che per il match di oggi non potrà contare sul solito Neuer, nonché su Robben, Thiago Alcantara e infine Bernat. Ipotizzabile un 4-3-3 con Ulreich a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta dal gioiello Kimmich sull’out di destra, con Alaba a presidiare la fascia mancina, mentre in mezzo ci sarà la solita coppia di centrali composta da Hummels e Boateng. A centrocampo, spazio a Martinez in cabina di regia, con Vidal e James Rodriguez i due interni. Infine il tridente d’attacco, dove Ribery dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Coman sulla sinistra, Lewandowski punta centrale, e Muller a completamento del reparto, sull’out di destra.

PSG: OUT ANCHE LUCAS MOURA

Passiamo alle formazioni del Paris Saint Germain di Unai Emery. Per la trasferta in Germania, out il solito Thiago Motta, nonché l’esterno d’attacco Lucas Moura, non convocato. Non dovrebbero essere previste grosse novità nell’undici di partenza dei parigini, che verrà disposto con un classico 4-3-3 con Cavani punta centrale, Neymar sull’esterno di sinistra e Mbappé a destra. A centrocampo, Adrien Rabiot si accomoderà in cabina di regia come al solito, con i due interni a completamento del reparto che saranno Verratti intermedio di destra, e Draxler a sinistra. Infine la difesa, dove Dani Alves ha vinto il ballottaggio con Meunier per la corsia di destra, Kurzawa a sinistra, e in mezzo la coppia di centrali brasiliani composta da Thiago Silva e Marquinhos, schierati a protezione del portiere Areola.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Martínez, Tolisso, Vidal; Muller, Lewandowski, Coman. All.: Heynckes

A disp: Rudy, Ribery, James Rodriguez, Rafinha, Sule, Starke, Friedl

Indisponibili: Neuer, Robben, Thiago Alcantara, Bernat

Squalificati: -

PSG (4-3-3): Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Rabiot, Verratti, Draxler; Mbappé, Cavani, Neymar. All.: Emery

A disp: Trapp, Lo Celso, Di Maria, Pastore, Yuri, Meunier, Kimpembe

Indisponibili: Thiago Motta, Lucas Moura

Squalificati: -

