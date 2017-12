Probabili formazioni/ Chelsea Atletico Madrid: quote, le ultime novità live (Gironi Champions League)

Probabili formazioni Chelsea Atletico Madrid: quote, le ultime novità live (Gironi Champions League). I londinesi in campo contro gli spagnoli questa sera dalle 20:45

Alle ore 20:45 di questa sera, in campo in quel dello Stamford Bridge di Londra, i padroni di casa del Chelsea e gli ospiti dell’Atletico Madrid. Si tratta dell’ultima giornata dei gironi di Champions League, precisamente il Gruppo C, quello in cui troviamo anche la Roma. Londinesi già qualificati agli ottavi, mentre gli spagnoli devono vincere e sperare in un passo falso proprio dei giallorossi, situazione alquanto improbabile. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della partitissima di questa sera, con uno sguardo anche alle quote per le scommesse.

QUOTE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote fornite dall’agenzia di scommesse italiana Snai, per cercare di capire chi fra il Chelsea e l’Atletico Madrid sia la favorita dell’incontro di questa sera. I londinesi vengono indicati dai bookmakers come i vittoriosi, con il segno 1 quotato 2.10, mentre il successo della squadra di Simeone allo Stamford Bridge paga 3.55 volte la nostra puntata. Il segno X, invece, è dato a 3.35. Andiamo a vedere brevemente anche l’under e l’over, quotati 1.80 e 1.90, mentre il gol e il nogol sono dati rispettivamente a 1.70 e 2.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA: ASSENTE SOLO BATSHUAYI

Partiamo quindi dalle probabili formazioni del Chelsea allenato da Antonio Conte. Buone nuove in casa britannica visto che per il match di questa sera mancherà il solo Batshuayi, con l’attaccante fermo ai box da qualche settimana per via di un infortunio alla caviglia. Il tecnico salentino pensa ad un 3-4-2-1 con qualche piccolo cambio rispetto all’ultima uscita contro il Newcastle. Spazio quindi a Courtois come al solito fra i pali, con una difesa schierata a tre composta da David Luiz in mezzo, con Azpilicueta sulla corsia di destra e Rudiger schierato invece come interno di sinistra. A centrocampo, Fabregas e Kanté formeranno la linea mediana, mentre il nazionale italiano Zappacosta agirà largo a destra, con l’ex Fiorentina Alonso schierato invece sulla fascia mancina. Infine l’attacco, dove troveremo la novità Willian, al fianco di Hazard, schierati entrambi sulla trequarti, a ridosso della prima punta che sarà l’ex Real Madrid e Juventus, Alvaro Morata.

Vediamo quindi le formazioni dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, anch’esso senza un giocatore, leggasi l’infortunato Juanfran, che soffre di un problema muscolare alla coscia. Non sembrano previste grandi novità in casa iberica, con il Cholo che punta sul suo classico 4-4-2, con davanti la coppia Griezmann, Fernando Torres, a centrocampo, Koke agirà largo a destra, con Carrasco ad avvolgere la retroguardia dei Blues dalla sinistra. In mezzo a fare legna, invece, spazio alla coppia formata da Augusto Fernandez e Saul. Infine la retroguardia, schierata a quattro, con Partey nel ruolo di terzino di destra, il solito Filipe Luis a fare su e già sulla fascia mancina, con al centro la coppia composta da Gimenez ed Hernandez, quest’ultimo in vantaggio rispetto a Godin. In porta andrà Oblak.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger; Zappacosta, Fabregas, Kanté, Alonso; Willian, Hazard, Morata. All: Conte

A disp: Caballero, Cahill, Christensen, Bakayoko, Drinkwater, Moses, Pedro

Indisp: Batshuayi

Squalificati: -

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Partey, Gimenez, Hernandez, Filipe Luis; Koke, Augusto Fernandez, Saul, Carrasco; Torres, Griezmann. All: Simeone

A disp: Moyà, Godin, Gabi, Gaitan, Correa, Vietto, Gameiro.

Indisp: Juanfran

Squalificati: -

