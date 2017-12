Probabili formazioni/ Feyenoord Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Champions League 6^ giornata)

Probabili formazioni Feyenoord Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live su moduli, titolari e schieramenti delle due squadre alla vigilia della partita di Champions League

05 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Feyenoord Napoli (Foto LaPresse)

Feyenoord Napoli sarà una partita fondamentale per la formazione di Maurizio Sarri in Champions League: appuntamento allo stadio de Kuip di Rotterdam domani, mercoledì 6 dicembre alle ore 20.45. Il Feyenoord è già ultimo ed eliminato, dunque punta soprattutto a salvare il proprio onore davanti ai tifosi di casa, ma il Napoli ha un obiettivo molto più concreto perché può solo vincere per continuare a sperare di qualificarsi per gli ottavi di finale, anche se per riuscirci dovrà necessariamente sperare anche nell’aiuto del Manchester City. Quanto succederà in Ucraina non dipende dai partenopei, bisogna però vincere, almeno per non avere rimpianti. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Feyenoord Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Feyenoord Napoli sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforme a pagamento del digitale terrestre di Mediaset Premium, che detiene in esclusiva i diritti per la Champions League: l’appuntamento per la precisione sarà sul canale Mediaset Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione (HD). Diretta streaming video garantita invece agli abbonati tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD NAPOLI

LE MOSSE DI VAN BRONCKHORST

Qualche problema di formazione per il Feyenoord, che d’altronde è già eliminato e certo di non approdare nemmeno in Europa League, dunque come abbiamo detto la squadra campione d’Olanda scenderà in campo solamente per l’orgoglio. L’allenatore Giovanni van Bronckhorst è probabilmente il nome di maggiore spicco, con una carriera da giocatore che i suoi ragazzi per ora non riescono ad avvicinare, anche perché oggi i campioni non bazzicano il campionato olandese. Passando al presente da tecnico, van Bronckhorst ha qualche problema di formazione perché Haps si è recentemente aggiunto alla lista degli infortunati che già comprendeva van der Heijden e Botteghin. Davanti occhio al bomber Jorgensen, che dovrebbe essere il perno di un 4-3-3 con Berhuis e Larsson esterni nel tridente d’attacco.

LE SCELTE DI SARRI

Tutto gira attorno al ruolo di esterno sinistro del tridente d’attacco, quello di solito ricoperto da Lorenzo Insigne. In sua assenza, il rimedio più probabile è l’avanzamento di Zielinski nel ruolo che solitamente è del fantasista azzurro, ad affiancare Callejon e Mertens che sono invece naturalmente conservatissimi nell’attacco di mister Maurizio Sarri. Con il polacco avanzato in attacco, a centrocampo dovrebbe esserci posto sia per Jorginho in cabina di regia sia per Allan al suo fianco, naturalmente in aggiunta al capitano Hamsik. Se però dovesse essere scelto Ounas come sostituto di Insigne, ecco che Zielinski rientrerebbe in corsa per un posto in mediana e di conseguenza si aprirebbe un ballottaggio. In difesa invece non ci attendiamo alcuna sorpresa: in assenza naturalmente di Ghoulam, ci attendiamo Mario Ruiz a sinistra, con Hysaj a destra e in mezzo la classica coppia di centrali con Albiol e Koulibaly davanti a Reina.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD NAPOLI: TABELLINO

FEYENOORD (4-3-3): 25 Jones; 17 Diks, 3 van Beek, 20 Tapia, 18 Nelom; 21 Amrabat, 28 Toornstra, 10 Vilhena; 19 Berghuis, 9 Jorgensen, 11 Larsson. Allenatore Giovanni van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 20 Zielinski. Allenatore: Maurizio Sarri.

© Riproduzione Riservata.