Probabili formazioni/ Olympiacos Juventus: quote, le ultime notizie live (Champions League girone D)

Probabili formazioni Olympiacos Juventus: le quote e le ultime notizie live sugli schieramenti in campo al Pireo per la partita valida per l'ultima giornata del girone D di Champions League

05 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Olympiacos Juventus, Champions League (Foto LaPresse)

Olympiacos Juventus rappresenta l’ultima sfida per i bianconeri nel girone D della Champions League 2017-2018: a partire dalle ore 20:45 di martedì 5 dicembre la squadra campione d’Italia si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale, sapendo di essere padrona del suo destino. Con una vittoria la Juventus non dovrebbe guardare a quello che succede a Barcellona, dove lo Sporting Lisbona è impegnato contro un Barcellona già sicuro del primo posto; se i bianconeri non dovessero vincere, a quel punto non dovrebbe farlo nemmeno la squadra portoghese, l’arrivo a pari punti favorirebbe Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi che hanno il vantaggio del doppio confronto, potenzialmente preziosissimo considerata la situazione di classifica.

QUOTE E PRONOSTICO

Juventus favorita per questa partita del Georgios Karaiskakis: l’agenzia di scommesse Snai quota infatti a 1,23 il segno 2 per la vittoria dei bianconeri, mentre siamo già a una quota di 5,75 sul segno X che identifica il pareggio. Chiaramente allora la puntata che potenzialmente vi farebbe guadagnare parecchio è quella sul segno 1, per la vittoria dell’Olympiacos: in questo caso la vincita sarebbe addirittura di 13,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS JUVENTUS

LE SCELTE DI LEMONIS

L’Olympiacos è già eliminato, e per questo motivo Takis Lemonis potrebbe decidere di aprire a un turnover per questa ultima partita, dando spazi a chi ha giocato meno nel corso della stagione. Già in porta potremmo avere l’alternanza tra Kapino e Proto, con una difesa nella quale Engels e Botia potrebbero comunque essere i centrali e sicuramente Elabdellaoui giocherà a destra, prendendo il posto dello squalificato Diogo Figueiras. A sinistra resta favorito Koutris, mentre a centrocampo André Martins rappresenta un’alternativa alle due mezzali Romao e Guillaume Gillet, che di solito sono titolari; nel pacchetto avanzato possibilità per Marko Marin e Sebà: il primo aveva giocato un’ottima partita all’Allianz Stadium e potrebbe essere riproposto, il secondo va in cerca di continuità dopo stagioni difficili anche sul piano fisico (lo abbiamo brevemente visto nella Fiorentina, dove non ha lasciato il segno). Da valutare se Fortounis sarà schierato come centravanti tattico; in caso contrario possibile il 4-2-3-1, togliendo un mediano e mandando in campo Uros Djurdjevic come prima punta.

I DUBBI DI ALLEGRI

Buone notizie per la Juventus: Mandzukic è convocato, e dunque Allegri ha una scelta in più nel suo pacchetto avanzato. C’è ovviamente anche Higuain: il tecnico bianconero deve ovviamente considerare anche la partita contro l’Inter, ma Alex Sandro sarà comunque in campo visto che Asamoah ha già dato ampie garanzie sulle corsia sinistra. Dall’altra parte giocherà De Sciglio, in mezzo però manca Chiellini che non è stato convocato: questo significa che con tutta probabilità Barzagli e Benatia saranno in campo insieme, a meno che Allegri non decida di affidarsi a Rugani. Con la riproposizione del 4-3-2-1 è ipotizzabile che Matuidi sia ancora titolare sul centrosinistra, con Pjanic in cabina di regia e Khedira che a quel punto si giocherebbe il posto con Marchisio; in alternativa il solito 4-2-3-1, con francese e tedesco in ballottaggio e l’inserimento di un esterno in più. Mandzukic è in forse e potrebbe anche giocare come prima punta al posto di Higuain; Douglas Costa e Cuadrado possono giocare insieme con Dybala che stringe al centro, oppure formare un’ideale staffetta come già accaduto lo scorso venerdì al San Paolo.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS JUVENTUS: IL TABELLINO

OLYMPIACOS (4-3-3): 24 Proto; 77 Diogo Figueiras, 40 Engels, 3 Botia, 23 Koutris; 4 Romao, 6 Tachtsidis, 13 G. Gillet; 90 Felipe Pardo, 7 Fortounis, 33 Carcela-Gonzalez

A disposizione: 27 Kapino, 14 Elabdellaoui, 26 Vukovic, 8 Odjidja-Ofoe,10 Marin, 92 Sebà, 9 Djurdjevic

Allenatore: Takis Lemonis

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-4-1-1): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 12 Alex Sandro; 7 Cuadrado, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 11 Douglas Costa, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, Howedes, Chiellini, Pjaca

