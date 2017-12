Probabili formazioni/ Roma Qarabag: quote e le ultime novità live (Champions League girone C)

Probabili formazioni Roma Qarabag: le quote e le ultime notizie live sugli schieramenti in campo oggi alle 20.45 per il girone C di Champions League. Torna De Rossi.

05 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Qarabag (LaPresse)

Ultimo banco di prova per la squadra di Di Francesco in questa fase a gironi della Champions League: si gioca questa sera alle ore 20.45 la sfida tra Roma e Qarabag presso lo stadio Olimpico, nella sesta e ultima giornata per il gruppo C. La sfida si annuncia caldissima e non solo per la grande affluenza di pubblico attesa: in palio per i giallorossi c’è infatti il passaggio del turno alla prossima fase del massimo torneo sul continente per club, traguardo però che diverrebbe sicuro solo in caso di vittoria. Per questo motivo Di Francesco non può sbagliare a partire dalla probabile formazione che vedremo stasera in campo: non ha invece nessun altro obbiettivo che salvare il nome il Qarabag di Gurban Gurbanov, fanalino di coda della classifica e quindi già automaticamente escluso dagli ottavi di finale. Andiamo quindi a scoprire come si sono preparati i due tecnici in vista della partita in programma oggi per la Champions League, andando a esaminare nel dettaglio le probabili formazioni del match Roma-Qarabag.

QUOTE E PRONOSTICO

Con la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League ancora in bilico la Roma ha bisogno di un successo chiaro contro il Qarabag e alla vigilia il pronostico arride proprio alla formazione giallorossa. Il portale di scommesse snai infatti concede alla squadra di Di Francesco la quota di 1.08 nell’1x2, mentre a valutato il successo azero per 28.00: pareggio infine valutato a 11.00.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA QARABAG

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Buone notizie in casa Roma: la sfida di questa sera infatti si annuncia ostica ma per questo match all’Olimpico il tecnico Eusebio Di Francesco ritrova alcuni personaggi di peso da inserire nell'11 titolare non ultimo Daniele De Rossi. Il capitano sarà titolare annunciato nella probabile formazione dei capitolini, dopo aver scontato in campionato il primo dei due turni di stop per qualifica. Nella mediana della Roma quindi De Rossi troverà il suo solito posto in cabina di regia, con Strootman e Nainggolan al suo fianco (benchè Pellegrini rappresenti in ogni caso sempre un’alternativa più che valida). Chi invece è stato fermato dal giudice sportivo per questo match di Champion League è Bruno Peres: al suo posto in difesa quindi vedremo Alessandro Florenzi come terzino, con Kolarov fisso sull’atra corsia. Il reparto poi verrà di nuovo in campo la coppia Manolas (fresco di rinnovo) e Fazio (ma con Juan Jesus sempre pronto e che aveva già incontrato gli azeri nel match di andata): non mancherà Alisson tra i pali. Pochi dubbi infine per l’attacco: Dzeko, tornato al gol è pronto a rimettersi in gioco di fronte al proprio pubblico contro il Qarabag: con lui non dovrebbero mancare El Shaarawy e Perotti dal primo minuto anche per mancanza di sostituti altrettanto validi e in buono stato di forma.

GLI 11 DI GURBANOV

Pur non avendo più nessun particolare obbiettivo per questa edizione della Champions League non vuol dire che il Qarabag e il suo tecnico Gurban Gurbanov non si siano preparati al massimo in vista della partita programmata per questa sera all’Olimpico. Appare quindi probabile che il tecnico del club azero opti per il suo 11 ufficiale nel disegnare la probabile formazione, pur potendo concedersi qualche cambio interessanti. Che si scelga per il turnover oppure che si confermino ii soliti titolari di fatto Gurbanov dovrà fare a meno di due elementi ovvero il centrale Badavi Guseynov e Pedro Henrique: il primo per infortunio, e il secondo per squalifica. Fatti quindi i vari calcoli possiamo ipotizzare che Gurbanov opti per il 4-2-3-1. Con qualche cambio rispetto all11 visto nel match di andata. Tra i pali sarà confermato Sehic, con davanti la coppia Dashemirov e Rzezniczak: all’esterno saranno invece confermati Agolli e Medvedev, che già hanno incontrato i giallorossi. Tante conferme anche per la mediana: a guardia della difesa ecco il duo Richard Almeida e Garayev con Elyounoussi e Madatov che si occuperanno delle corsie, con il primo scelta obbligata vista la squalifica di Pedro Henrique. Infine ricordiamo che per la trequarti Gurbanov dovrebbe confermare Michel, benché questo sia già stato titolare nella precedente giornata di campionato. Per la punta d’attacco il primo nome rimane quello di Ndlovu, tra i migliori marcatori del Qarabag, ma sia Sheydaev che Ramazanov scalpitano dalla panchina.

ROMA-QARABAG, IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 8 Perotti, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. A disp.: 28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Jesus, 15 H.Moreno, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 30 Gerson, 17 Ünder, 14 Schick. All.: Di Francesco

QARABAG (4-2-3-1): 13 Sehic; 5 Medvedev, 21 Dashdemirov, 52 Rzezniczak, 25 Agolli; 20 Richard Almeida, 2 Garayev; 18 Elyounoussi, 8 Míchel, 11 Madatov; 9 Ndlovu. A disp.: 1 Kanibolotsky, 32 Yunuszade, 14 Sadygov, 23 Ulukhanov, 30 Huseynov, 91 Diniyev, 33 Turabov, 7 Amirguliev, 88 Abdullaev, 77 Wilde-Donald Guerrier, 99 Quintana, 22 Izmailov, 90 Sheydaev, 44 Ramazanov. All.: Gurbanov

© Riproduzione Riservata.