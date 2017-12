Pronostici Champions League/ Le quote e le scommesse sulle partite (6^ giornata gironi)

Pronostici Champions League: le quote e le scommesse valide per le partite in programma oggi 5 dicembre 2017 nella 6^ e ultima giornata della fase a gironi.

05 dicembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

Siamo finalmente giunti alla sesta ultima giornata della fase a gironi della Champions League: ultima giornata quindi per designare i verdetti finali in vista del sorteggio agli ottavi di finale previsti per lunedì prossimo 11 dicembre. Prima però di esaminare le quote e le scommesse per le partite in programma oggi martedi 5 dicembre 2017, andiamo a dare un occhio veloce a cosa ci propone il calendario di questo sesto e ultimo turno. Come al solito saranno 8 gli incontri messi in calendario e questa volta per tutti i campi il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45, orario per cui sono attesi in campo anche Roma e Juventus. Le partite quindi che animeranno la serata di oggi saranno Barcellona-Sporting, Bayern-Psg, Benfica-Basilea, Celtic-Anderlecht, Chelsea-Atletico Madrid, Manchester United-Cska Mosca, Olympiacos-Juventus e Roma-Qarabag. Andiamo quindi ora a conoscere nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia di questa giornata dedicata alla fase a gironi della Champions League 2017-2018.

PRONOSTICO BARCELLONA SPORTING

Pur con la qualificazione già in tasca il Barcellona in ogni caso non dovrebbe fare fatica a superare la compagine portoghese di fronte al pubblico di casa, anche se assai probabile che al Camp Nou stasera scendano le seconde linee. I precedenti dopo tutto sono tutti a favore dei blaugrana, che pure nel mero confronto numerico vantano uno stato di forma recente peggiore rispetto allo Sporting.

PRONOSTICO BAYERN PSG

Quello atteso all’Allianz Arena è senza dubbio il match più atteso di questa sera, benchè sia Bayern che Paris Saint Germain abbiano già in tasca la qualificazione agli ottavi. Anche per questo appare difficile fare un pronostico per il risultato: entrambe le rose presentano elementi di granissimo rilievo e soprattutto registrano un ottimo stato di froma recente. Va però segnalato che al Parco dei Principi nella partita di andata Neymar e compagni vinsero per 3-0.

PRONOSTICO BENFICA BASILEA

In terra lusitana, il Basilea sogna la qualificazione al prossimo turno di Champions League e lo fa con il favore del pronostico. Nonostante il campo avverso infatti ii rossoblu potrebbero strappare, pur con qualche difficoltà, i punti decisivi per l’approdo agli ottavi di finale. Non dimentichiamo infatti che il Benfica è fanalino di coda della graduatoria del girone A con 0 punti a bilancio.

PRONOSTICO CELTIC ANDERLECHT

Pur senza più l’ambita qualificazione alla prossima fase della Champions League, il Celtic vorrà chiudere al meglio questa esperienza nella coppa europea di fronte al pubblico di casa. Dopo tutto alla vigilia il pronostico è tutto a favore della squadra del quadrifoglio che pure vanta un miglior stato di forma nel confronto.

PRONOSTICO CHELSEA ATLETICO MADRID

Sfida importante per l’Atletico Madrid che deve assolutamente guadagnare punti pesanti in casa del Chelsea per poter vedere il proprio nome sul tabellone di sorteggi agli ottavi di Champions. Benchè i Blues siano già sicuro del passaggio del turno la partita non si annuncerà semplice: il pronostico in ogni caso favorisce i padroni di casa a Stamford Bridge.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED CSKA MOSCA

Uno United già sicuro della qualificazione agli ottavi e malconcio, viste le tante assenze annunciate, si prepara ad affrontare il Cska Mosca che invece dovrà ancora lottarsi sul campo il passaggio del turno. Difficile individuare un pronostico benché vada detto che finora i russi sono la formazione che meno ha deluso in trasferta in questa fase a gironi: dipenderà se la squadra di Mourinho si limiterà a conservare il risultato oppure punterà alla vittoria.

PRONOSTICO OLYMPIACOS JUVENTUS

Con la qualificazione ancora in bilico, la Juventus Allegri è più che motivata a dare il meglio di sè in casa dell’Olympiacos: nel match di andata a Torino i bianconeri avevano risolto più con qualche difficoltà per 2-0, e sulla carta pare che un’altra vittoria sia possibile. Da segnalare in ogni caso che considerando solo gli ultimo 5 match disputati da entrambe le formazioni, sia Juventus che Olympiacos registrano il medesimo ruolino di marcia.

PRONOSTICO ROMA QARABAG

Di fronte al sempre caloroso pubblico dell’Olimpico, la Roma di Eusebio Di Francesco non dovrebbe mettere il piede in fallo, contando che sul piatto c’è il passaggio del turno agli ottavi di finale, già di per sé più che meritato. Anche in terra azera i giallorossi erano riusciti a strappare un’agile vittoria per 2-1: la condizione poi di fanalino di coda della squadra ospite dovrebbe far ancor di più pendere la bilancia a favore dei capitolini.

