Renate Feralpi Salò/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Renate Feralpi Salò streaming video Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, derby lombardo per gli ottavi della Coppa Italia di Serie C

05 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Renate Feralpi Salò, partita diretta dall’arbitro Matteo Gariglio della sezione Aia di Pinerolo oggi, martedì 5 dicembre alle ore 14.30 allo stadio Città di Meda, che ospita le partite casalinghe del Renate, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. La Coppa nazionale della terza serie del calcio italiano continua dunque ad essere protagonista anche in questa settimana, nella quale si apre il programma degli ottavi, a dire il vero talmente spalmati che si completeranno solamente a gennaio inoltrato: il derby lombardo però apre il calendario, dunque ricordiamo che si gioca in partita secca, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà ai quarti, in programma a inizio febbraio.

Si annuncia come una sfida molto interessante quella fra Renate e Feralpi Salò, che nel girone B del campionato sono rispettivamente secondi e terzi, prime inseguitrici della capolista Padova. Un duello che oggi si sposta in Coppa Italia, obiettivo comunque da non trascurare per squadre di non grande tradizione come i brianzoli e i bresciani, che hanno dunque l’occasione di cercare gloria pure nella seconda competizione nazionale per le squadre di Serie C. Nell’ultimo turno di campionato la Feralpi Salò ha battuto il Sudtirol, mentre il Renate ha rallentato pareggiando in casa con il fanalino di coda Santarcangelo: un indizio a favore degli ospiti?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE RENATE FERALPI SALO’

Renate Feralpi Salò non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE FERALPI SALO’

Per quanto riguarda le probabili formazioni, teniamo come punto di riferimento gli 11 titolari nelle ultime uscite di campionato, pur se in Coppa Italia è possibile un ampio turnover per dare spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora in campionato e dunque si tratta solo di un’indicazione di massima. Il Renate, come detto, non è andato oltre un pareggio casalingo con il Santarcangelo sabato: i titolari erano Di Gregorio in porta, Anghileri terzino destro, Teso e Di Gennaro difensori centrali, Vannuncci terzino sinistro per quanto riguarda la difesa, poi Pavan perno del centrocampo affiancato dalle mezzali Palma e Simonetti, infine nel tridente d’attacco ecco gli esterni Ungaro e Finocchio, ai fianchi della punta centrale Musto. Migliore per la Feralpi Salò il ricordo del 2-1 contro il Sudtirol, ottenuto con il seguente 3-5-2: in porta Caglioni, protetto dalla retroguardia a tre con Emerson, Ranellucci e Vitofrancesco; nel folto centrocampo a cinque il perno era Staiti, con Voltan e Dettori mezzali, Parodi esterno destro e Martin a sinistra; infine il tandem d’attacco, con Marchi e Guerra punti di riferimento avanzati per mister Michele Serena.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico vede favorito il Renate; ciò appare evidente se si dà uno sguardo alle quote proposte dall'agenzia di scommesse sportive bet365 sull'esito della partita. Infatti il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa è quotato a 2,00. Per il pareggio (segno X) si sale fino a 3,00 volte la posta in palio, mentre un eventuale colpaccio della Feralpi Salò, naturalmente identificato con il segno 2, è quotato a 3,50 e non è dunque comunque impossibile.

