Risultati Champions League/ Classifiche aggiornate, diretta gol live score (6^ giornata)

Risultati Champions League: classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite della sesta giornata. Roma e Juventus a caccia degli ottavi, Bayern e Psg per il primo posto

05 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Eccoci arrivati a un’altra intensa giornata di Champions League 2017-2018: quello che si apre martedì 5 dicembre è il sesto e ultimo turno della fase a gironi, e dunque ci consegnerà ufficialmente le prime otto squadre qualificate agli ottavi di finale. Alcune sono già note, con tanto di primo o secondo posto aritmetico; altre vanno a caccia di qualificazione, anche relativa all’Europa League (con la terza posizione nel gruppo). Tutte le partite sono alle ore 20:45 e per il girone A si giocano Benfica-Basilea e Manchester United-Cska Mosca; per il girone B avremo Bayern Monaco-Psg e Celtic-Anderlecht, nel girone C sono di scena Roma-Qarabag e Chelsea-Atletico Madrid, infine per il girone D ecco Olympiacos-Juventus e Barcellona-Sporting Lisbona.

RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE (6^ GIORNATA)

LE ITALIANE

Le squadre qualificate agli ottavi di finale sono cinqye: Manchester United, Psg, Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona. Questo significa ad esempio che nel girone della Roma il secondo posto è ancora in gioco; sulla carta almeno, perchè in realtà ai giallorossi basterà vincere per ottenere la qualificazione, ma andrebbe bene anche la sconfitta qualora l’Atletico Madrid non dovesse fare punteggio pieno a Stamford Bridge. Una Roma che tecnicamente punta ancora al primo posto; dovrebbe fare tre punti questa sera e sperare nella sconfitta del Chelsea, ma in ogni caso gli ottavi sono davvero ad un passo. Così per la Juventus, che al Pireo può anche perdere: in questo caso però il Barcellona, già aritmeticamente primo nel suo girone, dovrebbe fermare lo Sporting Lisbona (andrebbe bene anche un pareggio in virtù della doppia sfida diretta che dice bianconero). Qui forse c’è l’incognita blaugrana, con Ernesto Valverde che potrebbe presentare in campo le seconde linee; dunque per la Juventus la partita è comunque da giocare al 100% per evitare brutte sorprese.

VERDETTI IN BILICO

Bayern Monaco e Psg giocano solo ed esclusivamente per il primo posto: i francesi partono in netto vantaggio avendo vinto 3-0 la partita di andata (quella che aveva portato all’esonero di Carlo Ancelotti), ai tedeschi allora non resta che fare 4-0 o una vittoria con almeno quattro gol di scarto (dunque da 5-1 in avanti). Sempre in questo girone il Celtic è ad un passo dalla discesa in Europa League in virtù della vittoria ottenuta in Belgio; nel girone A invece grande corsa per la seconda posizione alle spalle del Manchester United. Il Basilea ha il vantaggio della sfida diretta e dunque dovrà almeno pareggiare il risultato del Cska Mosca, che gioca a Old Trafford e trova una squadra già sicura del posto. Così anche i renani, nel senso che il Benfica è eliminato; tuttavia i lusitani avranno l’orgoglio di voler chiudere con almeno una vittoria per non abbandonare il girone a zero punti. Entrambe sono comunque in trasferta, e il compito non si prospetta semplice; in caso dovessero perdere entrambe, come detto, sarà il Basilea a qualificarsi agli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018

GIRONE A

ore 20:45 Benfica-Basilea

ore 20:45 Manchester United-Cska Mosca

CLASSIFICA: MANCHESTER UNITED 12, Basilea 9, Cska Mosca 9, Benfica 0

GIRONE B

ore 20:45 Bayern Monaco-Psg

ore 20:45 Celtic-Anderlecht

CLASSIFICA: PSG 15, BAYERN MONACO 12, Celtic 3, Anderlecht 0

GIRONE C

ore 20:45 Chelsea-Atletico Madrid

ore 20:45 Roma-Qarabag

CLASSIFICA: CHELSEA 10, Roma 8, Atletico Madrid 6, Qarabag 2

GIRONE D

ore 20:45 Barcellona-Sporting Lisbona

ore 20:45 Olympiacos-Juventus

CLASSIFICA: BARCELLONA 11, Juventus 8, Sporting Lisbona 7, Olympiacos 1

