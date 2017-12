Roma Qarabag/ Streaming video e diretta tv Canale 5: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Roma Qarabag: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I giallorossi sono vicini agli ottavi di Champions League: basterà battere gli azeri

05 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Roma Qarabag, Champions League (Foto LaPresse)

Roma Qarabag sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler: siamo nella sesta e ultima giornata del girone C in Champions League 2017-2018 e allo stadio Olimpico, martedì 5 dicembre alle ore 20:45, i giallorossi vanno a caccia della qualificazione agli ottavi. La situazione è ampiamente favorevole: la Roma accederà alla fase ad eliminazione diretta in caso di vittoria, oppure anche con un pareggio e una sconfitta se l’Atletico Madrid non dovesse fare risultato pieno a Stamford Bridge. Quello che sembrava un girone difficilissimo, nel quale i giallorossi erano dati per spacciati o quasi, si è trasformato in una sorta di trionfo per una Roma che adesso deve compiere il prossimo passo; per quanto riguarda il Qarabag, l’eliminazione dall’Europa è già aritmetica ma resta comunque un bel ricordo della prima partecipazione di sempre ai gironi di Champions League.

ROMA QARABAG, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

E’ Roma Qarabag la partita che Mediaset trasmette in chiaro: la diretta tv è dunque disponibile su Canale 5, e anche in diretta streaming video accedendo al sito Sportmediaset.it. Ovviamente la gara dello stadio Olimpico andrà in onda anche sul digitale terrestre a pagamento, dunque gli abbonati potranno gustarla su Premium Sport 2 o Premium Sport HD e, allo stesso modo, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play.

IL CONTESTO

Daniele De Rossi ha parlato di questa serata come della più trionfali della sua carriera se dovesse arrivare la qualificazione: un tasto che in conferenza stampa lui ed Eusebio Di Francesco hanno più volte battuto, ricordando come in estate i pareri sulla nuova Roma non fossero del tutto positivi (anzi) e di come il girone di Champions League fosse considerato ostico e con Chelsea e Atletico Madrid nettamente favorite. Le cose sono poi andate in un altro modo: sicuramente un po’ è dipeso dalla crisi dei Colchoneros, ma non va dimenticato che i giallorossi hanno ottenuto 4 punti contro il Chelsea campione d’Inghilterra e con giocatori ben più abituati a queste atmosfere, dunque la grande impresa resta. Il Qarabag aveva già fatto vedere qualcosa in Europa League dove aveva giocato nelle ultime stagioni; al piano di sopra è riuscito a strappare due punti all’Atletico Madrid: il gol realizzato da Michel al Wanda Metropolitano resterà comunque nella storia del club, pazienza se poi il Chelsea ha infilato 10 reti complessive agli azeri e la Roma ha vinto a Baku.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA QARABAG

Di Francesco ha confermato la presenza di Nainggolan e Perotti: entrambi dunque dovrebbero essere in campo dal primo minuto, mentre resta ancora da valutare l’eventuale presenza di Kolarov, che in caso di forfait sarebbe sostituito da Emerson Palmieri che finalmente ha ritrovato campo e fiducia. A destra ci sarà ancora Florenzi, perchè Bruno Peres è squalificato; in mezzo si va verso la conferma di Manolas e Fazio. A centrocampo con Nainggolan dovrebbe esserci Strootman; in mezzo invece De Rossi, che sarà comunque squalificato - per la seconda giornata consecutiva - in campionato e dunque rimane in ritmo guidando la zona nevralgica del campo. Nel tridente offensivo molto probabilmente tornerà titolare Gerson, che sarà schierato largo a destra; dall’altra parte appunto Perotti (con El Shaarawy in preallarme), come punta centrale invece spazio a Edin Dzeko.

Nel Qarabag mancheranno per squalifica Sadygov e Pedro Henrique; al posto del capitano dovrebbe giocare Dashmedirov che farà coppia con Rzezniczak al centro della difesa, mentre per sostituire Pedro Henrique è probabile che Gurban Gurbanov punti su uno tra Elyounoussi, che così avrebbe campo in una partita ormai inutile, e Guerrier che potrebbe dunque giocare un’altra volta come già accaduto contro il Chelsea. Per il resto la formazione degli azeri non dovrebbe cambiare: davanti a Sehic i due terzini saranno come sempre Medvedev e Agolli, a centrocampo la cerniera protettiva sarà composta da Richard Almeida e Garayev, entrambi imprescindibili per il lavoro tattico che svolgono, mentre a sinistra ci sarà Madatov che proverà ad accompagnare l’azione offensiva della squadra. Davanti a tutti l’attaccante sudafricano Dino Ndlovu, ad accompagnarlo il già citato Michel; come dicevamo già ieri, il Qarabag potrebbe disporsi anche con il 4-1-4-1 ma sono variazioni su un tema che di fatto rimane lo stesso.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ chiaramente la Roma a essere largamente favorita per questa partita: siamo a 1,08 - il riferimento è l’agenzia di scommesse Snai - per il segno 1 che identifica la vittoria dei giallorossi, mentre per l’affermazione esterna del Qarabag (per la quale dovrete giocare il segno 2) guadagnereste addirittura 28,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Con il pareggio, identificato dal segno X, per ogni euro investito sulla scommessa ne guadagnereste 11 e dunque anche in questo caso si tratta di una puntata allettante.

