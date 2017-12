Roma Qarabag Youth League/ Primavera streaming video e tv: formazioni, quote e risultato live

Roma Qarabag Youth League: info streaming video e tv, quote, probabili formazioni e risultato live. La Primavera giallorossa saluta oggi la competizione dalla quale è già eliminata

05 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Roma Primavera Qarabag, Youth League girone C (Foto LaPresse)

Roma Primavera Qarabag, che sarà arbitrata dal croato Tihomir Pejin, si gioca alle ore 14:30 di martedì 5 dicembre: siamo arrivati all’ultima giornata nel girone C della Youth League 2017-2018 e purtroppo questa partita non significa più alcunchè per i giovani giallorossi (nè per gli azeri). La classifica del gruppo parla chiaro: il Chelsea, primo con 12 punti, e l’Atletico Madrid che ne ha 9 sono già qualificate al prossimo turno - il primo posto porta subito agli ottavi, il secondo ai playoff. Purtroppo alla Roma Primavera non servirebbe nemmeno vincere con una contemporanea sconfitta dei Colchoneros: la doppia sfida parla chiaro ed è a tinte biancorosse. Insomma: per la prima volta da quando partecipa alla Youth League la squadra allenata da Alberto De Rossi non proseguirà la sua avventura nel nuovo anno solare, ma è costretta a fermarsi in anticipo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI YOUTH LEAGUE

Come sempre le partite di Youth League che riguardano le italiane sono trasmesse in tv sul digitale terrestre a pagamento: l’appuntamento in questo caso è con i canali Premium Sport e Premium Sport HD. Tutti gli abbonati avranno poi la possibilità di seguire la sfida del Tre Fontane anche in streaming video, grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

All’andata la Roma Primavera si era imposta con un bel 3-0 sul campo dell’Azerbaijan: dopo la doppietta di Zan Celar, Mirko Antonucci aveva chiuso i conti. Purtroppo i giallorossi avevano già perso una partita importante: quella interna contro l’Atletico Madrid. Sempre costretta a recuperare, la squadra di Alberto De Rossi ha fatto un capolavoro andando a vincere sul campo del Chelsea (per due volte consecutive campione di Youth League), ma poi ha perso a Trigoria contro i Blues ed è andata a Madrid per essere sconfitta 2-1. Proprio quella partita ha fatto la differenza: con un pareggio la Roma avrebbe avuto oggi 7 punti che sarebbero stati gli stessi dei Colchoneros, quindi si sarebbe potuta qualificare con una vittoria (in caso di pareggio o sconfitta dell’Atletico) o anche un pareggio se gli spagnoli avessero perso a Londra. Il Qarabag come si poteva prevedere è stata la squadra materasso del girone, ma archivia la sua prima partecipazione alla Youth League con una grande soddisfazione: la vittoria per 1-0 sul campo dell’Atletico Madrid, autore del gol Yaroslav Deda.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA QARABAG

Trattandosi di una partita senza valore dal punto di vista della qualificazione, Alberto De Rossi potrebbe rivedere qualcosa nella sua formazione di partenza; la sua Roma ha appena battuto il Milan in campionato e sabato sfiderà il Napoli in trasferta. Valeau, rimasto in panchina sabato scorso, potrebbe essere titolare oggi in mezzo al campo, con Marcucci schierato davanti alla difesa e il ballottaggio Masangu-Riccardi per il terzo ruolo nel settore nevralgico. In difesa possibilità per Kastrati e Ciofi come difensori centrali (ma occhio a Ciavattini che rientra dalla squalifica), mentre sulla corsia sinistra se la gioca Meadows che contende una maglia a Luca Pellegrini che è appena rientrato da un grave infortunio e dunque potrebbe riposarsi. A destra dovrebbe esserci Bouah, con Greco tra i pali; nel tridente offensivo invece Cappa può prendere il posto di Keba Coly con Besuijen pronto a giocare al posto di Antonucci, dall’altra parte Rezan Corlu. Da valutare Zan Celar, assente contro il Milan.

Per il Qarabag ovviamente vale lo stesso discorso fatto per la Roma; possiamo allora vedere in che modo Rashad Sadygov aveva schierato la sua squadra nell’ultima partita giocata, quella contro il Chelsea. In porta Mammad Huseynov, con una linea difensiva nella quale Hasanov e Manafov sono i terzini mentre in mezzo allo schieramento Asgar Huseynov e Asadov formano la coppia che comanda il reparto. In mediana due giocatori incaricati più che altro della fase di interdizione: Gadirzade e Mehdiyev, con il capitano Farzaliev e Ahmadov che invece spingono sulle corsie dovendo anche occuparsi della transizione difensiva. Nel tandem d’attacco Yaroslav Deda, che ha segnato nelle ultime due partite di Youth League, gioca in coppia con Rustamov; contro l’Atletico Madrid invece il Qarabag si era disposto con il 5-4-1, abbassando la posizione di Manafov sulla corsia mancina e spostando Ahmadov a destra nella linea di difesa, con Deda schierato da unica punta. Una variazione sul tema per avere una copertura migliore e provare a ripartire in contropiede.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Roma Primavera Qarabag le quote che vengono fornite dall’agenzia di scommesse Bet365 ci dicono ovviamente che i giallorossi sono ampiamente favoriti: la distanza tra la quota sul segno 1 e quella sul segno 2 c’è ed è netta, perchè la vittoria della Roma vale 1,11 mentre con l’affermazione esterna del Qarabag siamo addirittura a 15,00. Vale 8,00 volte la somma che avrete deciso di investire sulla partita il segno X, che naturalmente identifica la possibilità del pareggio.

