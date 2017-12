Roma si qualifica agli ottavi se.../ I risultati utili contro il Qarabag (Champions League girone C)

La Roma va a caccia della qualificazione agli ottavi di Champions League: ecco i risultati utili per i giallorossi che nell'ultima giornata del girone C ospitano gli azeri del Qarabag

05 dicembre 2017 Claudio Franceschini

La Roma ospita il Qarabag nel girone C di Champions League (Foto LaPresse)

La Roma cerca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Qarabag: martedì 5 novembre i giallorossi giocano la sesta e ultima giornata nel girone C, allo stadio Olimpico contro la cenerentola del girone. Studiamo la situazione di classifica: il Chelsea, che ha già ottenuto il pass per il prossimo turno, ha 10 punti e comanda proprio davanti alla Roma (8). La squadra che può togliere gli ottavi a Eusebio Di Francesco è l’Atletico Madrid che ha 6 punti; a quota 2 troviamo il Qarabag. Fare i calcoli è semplice: la Roma ha bisogno di tenersi alle spalle i Colchoneros e in questo, oltre alla loro partita piuttosto abbordabile, sono aiutati dal fatto che Diego Simeone e i suoi ragazzi faranno visita al Chelsea, ancora impegnato nella corsa al primo posto del girone.

COME SI QUALIFICA LA ROMA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS?

Per rimanere davanti all’Atletico Madrid senza curarsi di quanto succederà a Stamford Bridge, la Roma deve vincere: salirebbe a quota 11 punti e in nessun caso sarebbe ripresa dagli spagnoli. In qualunque altro caso, ovvero se dovesse pareggiare o perdere contro il Qarabag, il risultato di Londra diventerebbe fondamentale: qui però basterebbe che l’Atletico non battesse il Chelsea. Sappiamo che in caso di arrivo a pari punti conta la doppia sfida: i Colchoneros purtroppo sono in vantaggio perchè, dopo lo 0-0 dell’Olimpico, hanno vinto 2-0 al Wanda Metropolitana. Ecco perchè il pareggio non basta più alla Roma: sarebbe stato sufficiente due settimane fa perchè fare pari contro l’Atletico avrebbe significato tenere gli spagnoli a -5, oggi le due squadre sono impegnate in partite differenti.

PRIMO POSTO NEL GIRONE POSSIBILE

Per come è la situazione di classifica attuale, la Roma potrebbe anche arrivare prima nel girone: il Chelsea è lontano soltanto due punti e, soprattutto, il doppio confronto sorride ai giallorossi che hanno pareggiato 3-3 a Stamford Bridge per poi demolire i Blues all’Olimpico (3-0). Il che significa che ad Antonio Conte il pareggio interno contro l’Atletico non basterebbe: se fosse così, la vittoria della Roma sancirebbe l’aggancio a quota 11 punti e i giallorossi sarebbero primi. Dunque per ottenere la prima posizione nel girone C la Roma deve vincere e sperare che l’Atletico Madrid, comunque eliminato - retrocederebbe in Europa League - fermi i Blues, esattamente come il Chelsea era andato a fare risultato al Wanda Metropolitano nella seconda giornata della prima fase. Pensare che i giallorossi possano addirittura vincere il gruppo, quando erano dati per semi-spacciati nel giorno del sorteggio, aumenta ancor più i pareri positivi su quanto la squadra di Di Francesco sta facendo in questo momento della stagione.

© Riproduzione Riservata.