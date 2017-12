Video/ Crotone Udinese (0-3): highlights e gol della partita (Serie A 15^ giornata)

Video Crotone Udinese (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita, quale posticipo della 15^ giornata di Serie A. Mirabile doppietta di Jankto.

05 dicembre 2017 Michela Colombo

Video Crotone Udinese (LaPresse)

Nel primo posticipo della 15^ giornata della serie A, l’Udinese di Massimo Oddo non sbaglia e rifila una pesante sconfitta per 3-0 al Crotone padrone di casa. A decidere la sfida all’Ezio Scida sono state le reti di Jankto, di cui la occorsa nella prima frazione di gioco (per la precisione al 40’), e la seconda registrata al minuto 53’ su assist di Maxi Lopez. A chiudere la faccenda ci ha poi pensato Kevin Lasagna che è riuscito a tornare al gol al 66’, sfruttando l’ottimo passaggio di Barak. Con questa vittoria la compagine friulana vola alla 14^ piazza della classifica del Campionato con 15 punti: rimane al 16^ gradino della graduatoria il Crotone di Nicola, fermo a quota 12 punti. Volendo leggere alcune statistiche della partita che si è svolta ieri sera allo Scida va detto che entrambe le squadre hanno registrato il medesimo possesso palla (un netto 50% a testa), ma gli squali hanno messo a bilancio anche 9 tiri dei quali solo 2 sono andati verso lo specchio avversario. A ciò poi si aggiunge per i rossoblu anche 3 tiri fermati, 12 punizioni e ben 6 fuorigioco, oltre a 3 parate e 8 falli. Per quanto riguarda l’udinese invece segnaliamo che a tabella vi sono ben 15 tiri complessivi di cui ben 6 andati a target e 8 quelli invece finiti fuori lo specchio avversario: ecco poi per i friulani anche 14 punizioni e 7 corner oltre a 2 parate e ben 11 falli.

LE DICHIARAZIONI

Il successo registrato nella 15^ giornata di Serie A contro il Crotone è stata anche la prima soddisfazione del tecnico dell’Udinese Massimo Oddo da quando è arrivato sulla panchina bianconera. Al termine della partita quindi l’allenatore friulano non ha potuto nascondere la sua felicità, come ci ripota il portale tuttoudinese.it: “ Finalmente è arrivata questa prima vittoria in Serie A che io ed il mio staff inseguivamo da tanto tempo. Abbiamo dimostrato solidità e compattezza ma anche capacità offensiva dato che abbiamo fatto tre gol. Forse il risultato è stato eccessivo per il Crotone ma oggi siamo stati letali e abbiamo punito ad ogni occasione”. Sull’avversario in capo allo Scida Oddo ha poi aggiunto: “Il Crotone sa quello che fa in campo e lo fa sempre bene. Noi abbiamo preparato bene la gara e sono stati bravi i ragazzi a poi a concretizzare ogni chance”. Chiaramente di tutt’altro tono le parole di Davide Nicola a fine partita: “Dobbiamo migliorare, lo dico dal primo giorno: non possiamo aspettarci un campionato diverso da quello della passata stagione. Bisogna sempre essere obiettivi, se non rimaniamo uniti facciamo fatica. Serve continuità di prestazioni e risultati. Il Crotone deve costruirsi la sua identità attraverso un certo tipo di gioco. Un passo indietro? Non sono d'accordo, è stato fatto un passo indietro solo nella qualità mentale con cui la squadra si è approcciata al secondo tempo”.

