Al Jazira Auckland/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Mondiale)

Al Jazira Auckland City, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live (Mondiale per Club). Di scena la sfida fra gli arabi e gli australiani

Dalle ore 18:00 di questa sera, in diretta dallo stadio Hazza Bin Zayed di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, si giocherà la sfida fra i padroni di casa dell’Al Jazira e gli ospiti dell’Auckland City, gara valevole per il primo turno del Mondiale per Club, manifestazione per squadre di calcio che chiude l’anno solare. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni del match, ma anche le quote per le scommesse e le informazioni per la diretta tv e streaming.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita fra l’Al Jazira e l’Auckland City, in programma dalle ore 18:00 di oggi, sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati a Sky Sport. La nota televisione satellitare ha infatti acquistato i diritti in esclusiva per il Mondiale per Club, e per vedere l’evento vi basterà sintonizzarvi sul canale Fox Sports dall’orario indicato. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la partita in diretta tv streaming attraverso l’applicazione dedicata, Sky Go, per visionare la gara in oggetto attraverso il vostro personal computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI AL JAZIRA AUCKLAND CITY

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della partita di oggi, partendo dai padroni di casa, la squadra dell’Al Jazira allenata dal noto tecnico olandese Ten Cate. Per la partita di oggi dovrebbe mancare il solo terzino destro Fawzi, fermo ai box per infortunio. Probabile che scenderà in campo l’undici vittorioso recentemente contro l’Emirates Club. Spazio quindi ad un particolare 5-2-3 dove in porta stazionerà Ali Khaseif, con una retroguardia appunto molto nutrita formata da Fares Juma nel ruolo di terzino di destra, Eissa Mohamed Obaid Khamis Saqer Al Otaiba schierato a sinistra, in mezzo il pilastro Salim Rashid Obaid, con ai suoi fianchi Saif Khalfan a destra, e Mohamed Omar Zain Mohsen Zain Al Attas interno di sinistra. A centrocampo, la linea mediana sarà occupata dalla coppia formata da Mohamed Jama e Khalfan Mubarak, mentre in attacco troveremo gli unici due stranieri della formazione titolare, leggasi Romarinho a sinistra, e Sardor Rashidov in mezzo. A completamento, l’esterno di destra Ali Mabkhout.

Scopriamo anche le formazioni degli australiani di Auckland, allenati dallo spagnolo Tribulietx. Non si registrano assenze importanti per la partita di oggi, con la rosa che sarà quindi al gran completo. Ipotizzabile un undici disposto in campo con un 3-4-3, dove in attacco troveremo McCowatt come punta centrale, con Emiliano Tade schierato sull’out di sinistra, e De Vries invece a destra. A centrocampo, spazio a Howieson e Hudson-Wihongi, che stazioneranno sulla linea mediana, con compiti di impostazione e di contenimento. Morgan a sinistra ed Edge a destra, avranno invece il ruolo di allargare il gioco in attacco, e nel contempo di tamponare le due corsie. Infine la retroguardia, schierata a tre, con Djordjevic in mezzo, e Berlanga e Dae-Wook Kim i due interni. In porta andrà Zubikarai.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la compagine di casa dell’Al Jazira è la grande favorita dell’incontro di oggi, visto che il segno 1 paga 1.85, mentre il successo dell’Auckland in trasferta paga 4.25 volte la puntata. Più probabile invece il pareggio, con il segno X che è dato a 3.45. Per quanto riguarda l’under e l’over 2.5, le quote sono rispettivamente di 1.70 e 2.05, mentre il gol e il nogol sono dati dalla Snai a 1.87 e 1.85.

