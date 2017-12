Casertana Paganese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

06 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Casertana Paganese, partita diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia della sezione Aia di Pistoia oggi, mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 allo stadio Alberto Pinto di Caserta, sarà una sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. Continua dunque ad essere protagonista anche in questa settimana la Coppa nazionale della terza serie del calcio italiano, nella quale si apre il programma degli ottavi, a dire il vero talmente spalmati che si completeranno solamente a gennaio inoltrato: il derby campano è sicuramente una sfida interessante fra le sole tre in programma questa settimana, ricordiamo nel frattempo che da regolamento si gioca in partita secca, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà ai quarti, in programma a inizio febbraio.

Dando uno sguardo alla classifica del campionato, appare evidente come sia la Casertana sia la Paganese siano coinvolte nella lotta per non retrocedere, di conseguenza è inevitabile che per entrambe le formazioni la priorità vada appunto al campionato. La Casertana ha 15 punti ed è appena una lunghezza davanti alla Paganese: pensando alla partita di stasera, molto dipenderà dall’atteggiamento e dalla voglia con cui le due squadre scenderanno in campo. Da questo punto di vista potrebbe essere favorita la Casertana, perché in casa propria si ha sempre una motivazione in più per fare bene.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CASERTANA PAGANESE

Casertana Paganese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA PAGANESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, teniamo come punto di riferimento gli 11 titolari nelle ultime uscite di campionato, pur se in Coppa Italia è possibile un ampio turnover per dare spazio anche ai giocatori meno utilizzati finora in campionato e dunque si tratta solo di un’indicazione di massima. La Casertana domenica ha pareggiato con la Juve Stabia con Alfageme in evidenza grazie a una splendida doppietta: agiva da punta centrale nel 4-2-3-1 con Marotta, De Marco e Carriera in suo sostegno, la coppia di mediani Rajcic e De Rose, mentre in difesa la coppia centrale Rainone-Polak aveva protetto l’estremo difensore Cardelli, con D’Anna terzino destro e Ferrara a sinistra. Quanto alla Paganese, il bellissimo 0-3 sul campo della Sicula Leonzio ha rinfrancato i ragazzi di mister Favo, che aveva schierato il 4-3-3 con Gomis in porta, difesa a quattro con Picone, Piana, Meroni e Della Corte da destra a sinistra; a centrocampo invece il terzetto formato da Scarpa, Baccolo e Tascone, infine il tridente d’attacco era composto domenica da Maiorano, Talamo e Cesaretti.

PRONOSTICO E QUOTE

Alla vigilia del fischio d'inizio per la partita di Coppa Italia Serie C il portale di scommesse bet 365 non esita a consegnare ai padroni di casa il favore del pronostico. Nell'1x2 infatti la vittoria della Casertana è stata data 1.85, con il successo corsaro della Paganese valutato a 3.89: pareggio infine valutato a 3.29.

