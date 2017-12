Feyenoord-Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feyenoord-Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Champions League

06 dicembre 2017 Stefano Belli

Diretta Feyenoord-Napoli, LaPresse

Feyenoord-Napoli, diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver, è in programma allo Stadion Feijenoord di Rotterdam mercoledì 6 dicembre 2017, il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.45. Per il Napoli è arrivata la resa dei conti, se i partenopei vogliono proseguire il loro cammino nella più importante coppa europea per club, non hanno scelta: devono battere i campioni d'Olanda e sperare che in Ucraina il Manchester City faccia il suo dovere contro lo Shakhtar Donetsk. Al momento la situazione nel gruppo F è la seguente: la squadra di Guardiola è prima a punteggio pieno con 15 punti, e Sarri spera che il suo collega ci tenga a chiudere la fase a gironi con un filotto di sei vittorie.

Al secondo posto troviamo a quota 9 la compagine allenata da Paulo Fonseca che nonostante il pesante KO al San Paolo continua ad avere il destino nelle proprie mani, le basta infatti strappare un pareggio nell'ultima gara in casa contro un Manchester City già qualificato e che con ogni probabilità farà un ampio turnover considerando che il fine settimana successivo in Premier League ci sarà l'attesissimo derby contro gli "amati" cugini dello United che potrebbe già fare da spartiacque nella corsa al titolo. Stendiamo un velo pietoso sul Feyenoord, ultimissimo e ancora fermo al palo con 0 punti, esperienza internazionale da dimenticare per il gruppo di Giovanni van Bronckhorst che solamente pochi mesi fa dominava in patria e oggi arranca anche in Eredivisie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE FEYENOORD-NAPOLI

La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali 370 (in SD) e 380 (in HD) della piattaforma di Mediaset Premium, sul digitale terrestre: la visione sarà riservata solamente agli abbonati della pay-tv di Cologno Monzese, per le immagini in chiaro occorrerà attendere il contenitore che andrà in onda a partire da mezzanotte su Canale 5. Per la diretta streaming video è possibile collegarsi a http://play.mediasetpremium.it

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, i padroni di casa del Feyenoord potrebbero presentarsi sul terreno di gioco con il seguente undici: in porta ci sarà il 35enne Jones, davanti a lui una linea di difesa a quattro composta da St. Juste e van Beek con Diks e Nieuwkoop che si accomoderanno sulle corsie esterne; pochi dubbi sul centrocampo che dovrebbe essere composto da Vilhena, El Ahmadi e Amrabat; il tridente d'attacco sarà invece formato dalle ali Berghuis e Boetius che affiancheranno l'unica punta centrale Jorgensen. In quella che si preannuncia come una delle partite più importanti in questa prima parte di stagione, Sarri dovrebbe affidarsi ai suoi fedelissimi, vale a dire Reina tra i pali, Hysaj e Mario Rui (visto che Ghoulam è infortunato e ne avrà ancora per molto) sulle fasce con Koulibaly e Albiol che faranno i cani da guardia al centro dell'area di rigore partenopea, capitan Hamsik a guidare la linea mediana assieme ad Allan e Jorginho (in alternativa sono prontissimi Zielinski e Diawara), Mertens finalizzatore offensivo assieme alle ali Callejon e Insigne (che dovrebbe aver recuperato dall'infiammazione al pube).

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sia Sarri che van Bronckhorst sono dei seguaci del 4-3-3, tuttavia non è inusuale vedere il tecnico olandese utilizzare una variante con due mediani e un trequartista dietro al tridente d'attacco. L'allenatore del Napoli, invece, non ha sperimentato moduli al di fuori di quello citato, del resto perché dovrebbe visto che i risultati, salvo qualche eccezione, gli hanno sempre dato ragione. L'unico precedente in Champions League tra Feyenoord e Napoli risale allo scorso 26 settembre quando al San Paolo i partenopei si imposero per 3 a 1 grazie alle reti di Insigne, Mertens e Callejon, con il gol di Amrabat che servì solamente a rendere la sconfitta un po' meno amara agli olandesi.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker puntano senza indugio sulla vittoria del Napoli che Bet365 valuta ad appena 1,30, quote significativamente più alte invece per il risultato di parità (Unibet ha fissato a 6,00 la quota per l'X) e il successo interno del Feyenoord che viene dato a 10,50 su Bwin. Con la squadra di Sarri l'Over è una garanzia secondo Bet365 che offre una vincita di 1,47 volte la posta in palio per l'eventualità di 3 o più gol segnati nei novanta minuti, viceversa l'Under viene proposto a 2,60. Inoltre su Betclic il risultato esatto di 3 a 0 in favore dei partenopei viene dato a 8,00.

© Riproduzione Riservata.