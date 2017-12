Feyenoord Napoli Youth League/ Primavera info streaming video e tv: formazioni, orario e risultato livel

Feyenoord Napoli Youth League, Primavera info streaming video e tv: probabili formazioni e risultato live. Alle ore 16:00 la sfida in terra olandese dei giovani partenopei, già eliminati

Saintè, Napoli Primavera - Instagram

Dalle ore 16:00 di quest’oggi, torna in campo il Napoli Primavera. I giovani ragazzi partenopei saranno impegnati sul terreno dello stadio Woudestein di Rotterdam, per affrontare i padroni di casa del Feyenoord. Si tratta dell’ultima gara dei gironi della Youth League (la Champions League dei ragazzi), precisamente il Gruppo F. Andiamo a scoprire insieme le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Feyenoord e il Napoli valevole per la Youth League, sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati alla tv Mediaset Premium. La televisione meneghina ha infatti acquisito in esclusiva i diritti per il torneo giovanile, e trasmetterà di conseguenza anche il match di oggi. Per vedere la partita, basterà sintonizzarsi dalle ore 16:00 sul canale Premium Sport 2. Vi ricordiamo anche l’applicazione dedicata, leggasi Premium Play, per vedere la partita in diretta streaming, comodamente attraverso il vostro smartphone o eventualmente il personal computer e il tablet.

PROBABILI FORMAZIONI DI FEYENOORD NAPOLI

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni del match, partendo da quelle dei padroni di casa del Feyenoord allenati dal sessantunenne olandese Adriaanse. Non si registrano assenze importanti fra le fila orange, che dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici che lo scorso sabato ha battuto l’Az Alkmaar in campionato. Spazio quindi ad un 4-3-3 con van Leeuwen a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Geertruida nel ruolo di terzino di destra, con Smeulers invece schierato sul lato opposto. In mezzo, la coppia di centrali formata da Lewis e Reith. Passiamo quindi al centrocampo, schierato a tre, con Wehrmann in cabina di regia, a dettare i ritmi e i tempi di gioco, mentre Burger ed El Bouchataoui saranno i due intermedi a completamento del reparto di mezzo. Infine il tridente d’attacco, con Vente punta centrale, Zwarts largo a sinistra e Huijgen sulla fascia di destra.

Spazio quindi alla formazione che manderà in campo Loris Beoni, allenatore del Napoli Primavera. Così come in casa Feyenoord, anche fra le fila partenopee non ci sono assenze pesanti per infortuni vari o squalifiche. Gli azzurri dovrebbero quindi disporsi con un offensivo 4-2-3-1, dove Russo sarà il terminale offensivo, la prima punta di riferimento, mentre alle sue spalle avremo Mezzoni schierato sull’out di destra, con Zerbin largo a sinistra. Gaetano sarà invece schierato a ridosso del centravanti, nel classico ruolo di trequartista. La linea mediana sarà quindi presieduta da Otranto in coppia con Basit, con compiti di intermediazione, a schermo difensivo. Infine la linea di difesa, con Schiavi nel ruolo di terzino di destra, Senese a sinistra, e in mezzo la coppia di centrali formata da Esposito e Marie-Sainte. In porta andrà il numero uno Schaeper.

© Riproduzione Riservata.