Galatasaray Reggio Emilia/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurocup)

Diretta Galatasaray Reggio Emilia: info streaming video e tv, orario e risultato live. Al Sinan Erdem Dome si gioca un'interessante partita nella settima giornata dei gironi di Eurocup

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Galatasaray Reggio Emilia, basket Eurocup (Foto LaPresse)

Galatasaray-Reggio Emilia si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 6 dicembre, presso il Sinan Erdem Dome di Istanbul: siamo alla settima giornata del girone B di basket Eurocup 2017-2018. Per la Grissin Bon è una grande occasione: gioca contro l’ultima in classifica che ha vinto appena una partita, e dunque può allungare in classifica dove attualmente occupa il secondo posto con 3 vittorie e 3 sconfitte. Situazione però piuttosto ingarbugliata: il Bayern Monaco è a punteggio pieno e già qualificato, alle sue spalle ci sono ben tre squadre al 50% di vittorie (le altre sono Buducnost e Lietkabelis) e poi abbiamo l’Hapoel Gerusalemme a 2-4. Si qualificano solo le prime quattro: Reggio Emilia ha bisogno di qualche colpo in trasferta per provare a fare la differenza e ottenere anche un piazzamento che le consenta di evitare quanti più squadroni possibile in Top 16 (ma inevitabilmente qualcuno ci sarà).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Galatasaray-Reggio Emilia in diretta tv, ma per tutti è disponibile il servizio di diretta streaming video con Eurosport Player: la piattaforma richiede il pagamento di una quota per abbonarsi e offre tutte le partite del campionato di basket italiano e alcune di Eurolega, Eurocup e Champions League. Naturalmente sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete le informazioni utili su questa gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

QUI GALATASARAY

Il Galatasaray di Erman Kunter sta vivendo un momento davvero difficile: che ci fossero difficoltà economiche, già concrete negli anni scorsi, era risaputo ma adesso la squadra turca non sta riuscendo a tenere il livello delle sue connazionali, alle quali sperava invece di accostarsi come protagonista in Eurolega. Lo scorso anno il Galatasaray è sempre stato nelle ultimissime posizioni del girone unico della competizione, e in questa stagione di Eurocup ha iniziato allo stesso modo, cioè perdendo spesso e volentieri. L’unica vittoria è arrivata sul campo dell’Hapoel Gerusalemme, ma rischia di non bastare; per superare il turno, realisticamente, servirà vincere sempre o quasi e bisogna ancora giocare una trasferta sul campo del Lietkabelis e in casa contro il Bayern Monaco. In campionato il Galatasaray occupa l’ottava posizione con 4 vittorie e 5 sconfitte; guida a sorpresa il Tofas con il 100% di vittorie (in 9 partite), altre grandi sono in crisi come il Pinar Karsiyaka, record 2-7.

QUI REGGIO EMILIA

Le risposte in campionato stanno arrivando: domenica la Grissin Bon ha giocato una grande partita contro l’Olimpia Milano (che pure era rimaneggiata), perdendola per un solo punto dopo un primo tempo condotto per 20 minuti. Max Menetti può soprattutto dirsi soddisfatto per come sono andate le cose nel finale: l’Olimpia è scappata sul +8 (63-71) ma qui Reggio Emilia è rientrata con le triple di Manuchar Markoishvili e Amedeo Della Valle, poi due liberi di Pedro Llompart hanno portato addirittura al pareggio. Purtroppo, dopo che Curtis Jerrells ha convertito solo uno dei due liberi, Markoishvili ha sbagliato il tiro del sorpasso; rimbalzo catturato da James White che a sua volta non ha trovato il canestro. Lo stesso White però ha parlato alla fine di un ottimo collettivo; punti ben distribuiti, nessuno sopra i 20 e quattro giocatori in doppia cifra. Se vogliamo il dato negativo arriva dalla second unit: la panchina della Reggiana ha prodotto appena 13 punti. In Eurocup la Grissin Bon arriva dalla preziosa vittoria contro Buducnost; purtroppo, nonostante i 17 punti a testa di Markoishvili e Landing Sané, la squadra non è riuscita a girare la differenza canestri e questo potrebbe pesare molto nell’economia della classifica del girone.

GLI STARTING FIVE

Nel Galatasaray Alex Renfroe e Dwight Hardy sono spesso e volentieri le guardie che partono in quintetto; Dajuan Summers è sempre stato l’ala forte titolare, ruotano invece gli altri ruoli perchè come centro ci sono 4 partenze per Richard Hendrix, a volte invece Scotty Hopson e Ege Arar danno una mano nel pitturato pur senza essere dei 5 di ruolo. Ha avuto quattro quintetti anche Goksenin Koksal (guardia), segno che spesso si cambia. E’ così anche per Reggio Emilia, ma più che altro per le necessità legate agli infortuni: in campionato contro Milano Leonardo Candi e Amedeo Della Valle formavano il backcourt con Manuchar Markoishvili da ala piccola, mentre Jalen Reynolds e Julian Wright erano i due lunghi. Non è escluso però che il nuovo arrivato James White possa trovare spazio nello starting five, magari insieme a Landing Sané.

© Riproduzione Riservata.