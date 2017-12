Gentofte Ravenna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Challenge cup)

Diretta Gentofte Ravenna: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley per la Challenge Cup. Prima trasferta europea per i ragazzi di Soli.

06 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Gentofte Ravenna (da facebook ufficiale)

Gentofte Ravenna, diretta dagli arbitri Uladzimir Kukashynau e Irina Suhhova è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 19.00 per i sedicesimi di finale della Challenge Cup 2017-2018. La terza manifestazione per club del continente quindi torna protagonista e lo fa con la formazione ravennate che torna a giocare in Europa dopo tre anni di assenza. In campo quindi ecco la squadra di Fabio soli alla sua prima trasferta in terra danese in casa del Gentofte, tra le migliori squadre del campionato nazionale. La sfida quindi si annuncia difficilissima per Ravenna: ricordiamo però che il match decisivo di ritorno si svolgerà al Pala De Andrè il prossimo 21 dicembre 2017 alle ore 19.30.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Challenge cup attesa alle ore 19.00 non sarà visibile in diretta tv: non sono quindi note indicazioni riguardanti una possibile diretta streaming video ufficiale. Consigliamo quindi agli appassionati di collegarsi al sito ufficiale www.cev.lu oltre che ai profili social del club ravennate per seguire che succede al match tra Gentofte-Ravenna.

QUI GENTOFTE

Sulla carta di certo il Gentofte non risulta un avversario particolarmente temibile per la formazione di Fabio Soli, ma ovviamente la compagine danese non è da sottovalutare. Approdata ai sedicesimi di finale dopo aver battuto brillantemente il Bk Tromso, il Gentofte di sicuro vorrà fare bella figura in casa, fotte di un ottimo ruolino di marcia osservato nel campionato nazionale. Nella Volleyligaen, la massima serie di pallavolo maschile in Danimarca, il Gentofte infatti occupa ora la seconda piazza in graduatoria con ben 17 punti giunti alla viglia della settima giornata: a bilancio ben 6 vittorie e un a differenza set del 18:3.

QUI RAVENNA

A confronto il bilancio del Ravenna non risulta così importante ma non dimentichiamo il netto divario che esiste tra i due campionato, a livello fisco, tecnico e di prestigio ovviamente. In Superlega la compagine di Fabio Soli sta occupando finora appena quarta piazza con ben 20 punti alla decima giornata disputata e con un ruolino di marcia che ci racconta di 6 vittorie ma ben 4 sconfitte. Da grande sorpresa al vertice di questa prima parte della stagione della Serie A1 italiana, ora però Ravenna dovrà mostrare di potersi confermare anche in Europa con successo oltre che nella gestione del doppio impegno: staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.