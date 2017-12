Gironi Champions League 2017/ Roma prima, anche la Juventus avanti: oggi il Napoli

Gironi Champions League 2017. Roma prima, anche la Juventus avanti: oggi il Napoli cerca la qualificazione agli ottavi già raggiunta da 12 squadre

06 dicembre 2017

Gironi Champions League (LaPresse)

Ultima giornata dei gironi di Champions League, è tempo di bilanci e verdetti: cominciamo dalle buone notizie giunte ieri sera, Roma e Juventus hanno entrambe vinto e dunque hanno conquistato in modo autorevole la qualificazione per gli ottavi, i giallorossi addirittura come primi del loro girone, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Qarabag e al contemporaneo pareggio a Stamford Bridge fra Chelsea e Atletico Madrid, che ha consentito alla Roma di agganciare gli inglesi a quota 11 punti, scavalcandoli al primo posto del girone C grazie al vantaggio negli scontri diretti. Per la Juventus il primato era irraggiungibile, ma la vittoria per 0-2 sul campo dell’Olympiacos ha garantito una qualificazione senza problemi, con ben 4 punti di margine sullo Sporting Lisbona. Per Massimiliano Allegri, all’ottava partecipazione in Champions League, è l’ottava qualificazione agli ottavi (quasi un gioco di parole): il tecnico livornese non sbaglia mai ai gironi.

OGGI IL NAPOLI

Con il senno di poi, si può dire serenamente che Roma e Juventus avevano di fatto già quasi in mano la qualificazione prima di scendere in campo, visto che sarebbero state necessarie combinazioni decisamente complicate per farle scendere al terzo posto. Ben più complicata è onestamente la situazione del Napoli, che per agganciare il secondo posto dovrà necessariamente vincere in Olanda contro il Feyenoord (ultimo a zero punti, impresa di certo non impossibile), ma pure sperare in una vittoria del Manchester City in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Qui i giochi si fanno più duri: gli inglesi sono già qualificati e certi del primo posto, in campionato sono attesi dal derby con lo United di domenica e giocare in Ucraina a dicembre alle ore 21.45 locali contro una squadra che deve invece fare punti non è il massimo. Non si vuole pensare male: semplicemente è chiaro che le motivazioni saranno nettamente più alte per lo Shakhtar, che farà la gara della vita e al quale basterà anche solo un pareggio. Se il Napoli non passerà, dovrà rimpiangere quanto non fatto nelle giornate precedenti piuttosto che prendersela con Guardiola…

GLI ALTRI GIRONI, VERSO IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI

Ieri sera abbiamo anche avuto tutti i verdetti relativi ai gironi A e B: nel secondo il Psg ha confermato il primo posto pur perdendo contro il Bayern, che sarà secondo. Più interessanti i verdetti del gruppo A, che ha promosso il Manchester United al primo posto e il Basilea al secondo. Di conseguenza, il quadro degli ottavi si va definendo sempre di più: abbiamo 12 squadre qualificate, delle quali sappiamo anche già i piazzamenti. Sette sono infatti certe del primo posto: si tratta (in ordine di girone) di Manchester United, Psg, Roma, Barcellona, Manchester City, Besiktas e Tottenham. Saranno invece seconde Basilea, Bayern Monaco, Chelsea, Juventus e Real Madrid. Da definire ancora gli ultimi quattro posti, in particolare nel girone E in cui tutto è ancora possibile fra Liverpool, Siviglia e Spartak Mosca. Nel girone F dobbiamo invece scoprire chi sarà secondo fra Shakhtar Donetsk e Napoli, così come nel girone G fra Porto e Lipsia.

