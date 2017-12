HIJAB DELLA NIKE/ Arriva il velo griffato per le atlete musulmane

Hijab della Nike: lanciato nuovo modello di velo per atlete musulmane. Tre sportive islamiche famose saranno le testimonial di questo nuovo articolo sportivo

06 dicembre 2017 Fabio Belli

L'hijab della Nike

L’hijab della Nike: una delle più grandi aziende di sportswear apre al mondo musulmano realizzando dei copricapi femminili con il tradizionale “baffo”. Si tratta del velo islamico più comunemente utilizzato nel mondo musulmano, che copre i capelli delle donne, ma non il loro visto e che viene dunque utilizzato spesso dalle atlete, anche a livello agonistico. L’hijab della Nike viene venduto già da questi giorni presso il più famoso grande magazzino degli Stati Uniti d’America, Macy’s. Disponibile in tre colori (nero, grigio scuro e ossidiana), due taglie (XS/S e M/L), al costo di 35 dollari, circa 30 euro al cambio. E come per i prodotti di maggior successo commerciale della Nike, anche l’hijab viene pubblicizzato sui cartelloni e negli spot da alcune delle atlete più conosciute tra quelle che lo indossano in gara: la pattinatrice Zahra Lari degli Emirati Arabi, la pugile tedesca Zeina Nassar e la campionessa olimpica di scherma, l’americana Ibtihaj Muhammad.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Ibtihaj Muhammad si è dimostrata d’altronde da tempo un’atleta molto attenta al marketing, avendo già lanciato assieme alla Mattel una bambola con le sue fattezze, definita modello d’ispirazione per le ragazze americane di fede musulmana che vogliano toccare i vertici dello sport. D’altronde l’hijab della Nike risponde perfettamente alle esigenze di chi deve fare sport, fatto di un tessuto elastico che permette però un’adeguata traspirazione, evitando quindi fastidiosi effetti dovuti alla sudorazione. E’ composto di un unico strato di tessuto ed è dotato di una fascia elastica che può dunque essere regolata a seconda della misura. Comodità, praticità e stile secondo quelli che sono da sempre i dettami commerciali della Nike: la sorpresa è vedere questi slogan traslati sugli austeri elementi del mondo musulmano, che si sta aprendo però sempre più alla presenza delle donne nel mondo civile (basti pensare all’apertura dell’Arabia Saudita per le donne alla guida): l’hijab della Nike potrebbe diventare presto un’icona di stile.

Sport is for everyone. Introducing the Nike Pro Hijab. #nike #nikeprohijab @ibtihajmuhammad @zeina.boxer @zahralari Un post condiviso da nike (@nike) in data: 1 Dic 2017 alle ore 16:28 PST

