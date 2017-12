Kraljevo Verona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Cev Cup volley maschile)

Diretta Kraljevo Verona: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley maschile per la Cev cup 2017. Prima trasferta europea per Grbic e i suoi gialloblu.

06 dicembre 2017 Redazione

Diretta Kraljevo Verona (da facebook ufficiale)

Kraljevo-Verona, diretta dagli arbitri Miroslav Juracek e Chavdar Marev è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledi 6 dicembre 2017 alle ore 19.00 presso l’Hala Sportova di Kraljevo, valida per i sedicesimi della Cev Cup 2017-2018. Primo banco di prova per la formazione gialloblu che approda solitaria al tabellone della seconda competizione per club sul continente europeo: solo Verona infatti si è qualificata a questa fase, senza però dover passare dal turno preliminare. Identico il percorso del club serbo che pur composto da tanti ragazzi giovani di certo vorranno fare bella figura specialmente perché in casa loro arriverà Nikola Grbic che oltre ad essere tecnico del club italiano è anche selezionatore della nazionale serba.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che purtroppo la partita tra Kraljevo e Verona non verrà trasmessa in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video disponibile. Consigliamo per tanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati la sicuro ufficiale www.cev.lu oltre che ai profili social del club scaligero per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in Serbia.

QUI KRALJEVO

Di certo l’avversario di questa sera di Verona non è tra i più conosciuti: si tratta infatti del Ribnica Kraljevo, club nato nel lontano 1954 e negli ultimi anni si è confermata tra le miglior società di volley maschile, pur essendo originario di una piccola cittadina della Serbia. Nella sua lunga storia il club ha più volte rappresentato i colori del proprio paese nelle competizioni europee, specialmente in coppa Cev a cui si è di nuovo qualificata. Numeri alla mano però vediamo che la squadra serba non si presenta a tale incontro nel miglior momento di forma: nella Lig il club è fanalino di coda nella classifica generale quando è stata disputata l’ottava giornata pochi giorni fa, con appena un solo successo finora rimediato.

QUI VERONA

Di tutt’altro spessore invece la formazione gialloblu, unico club italiano a difendere il tricolore nella Cev cup: nonostante un evidente divario tecnico e fisico di certo i ragazzi di Grbic sanno bene che non dovranno sottovalutare la forza e la freschezza dei loro avversari, tutti molto giovani. Di certo però Grbic ne sa qualcosa, dato che come selezionatore della nazionale Serba ha bene in mente i soggetti che oggi suoi giocatori andranno ad affrontare. In ogni caso il morale all’interno dello spogliatoio giallo blu è alto: la sconfitta rimediata in campionato contro Civitanova non ha infatti demoralizzato nessuno e il bilancio in casa Verona rimane positivo. Ricordiamo che in Superlega i gialloblu vantano ora la settima piazza con 15 punti in 9 match disputati oltre a 6 vittorie a tabella.

