Lipsia Besiktas/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

06 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Lipsia Besiktas, Champions League girone G (Foto LaPresse)

Lipsia Besiktas, che sarà diretta dall’ungherese Viktor Kassai, chiude il programma del girone G di Champions League 2017-2018: le due squadre scendono in campo alla Red Bull Arena mercoledì 6 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Per il Besiktas è una sorta di allenamento, perchè i turchi a sorpresa si sono presi quella qualificazione che era sfuggita lo scorso anno e, per di più, hanno già archiviato il primo posto nel girone con un turno di anticipo. E’ la partita della vita per il Lipsia: alla prima partecipazione di sempre, la squadra gestita dalla Red Bull potrebbe mettere subito le mani sugli ottavi di Champions League, e sarebbe ovviamente un traguardo storico e forse anche leggermente in anticipo rispetto a quelli che erano i pur ambiziosi programmi della società. Peccato che a questo punto alla squadra tedesca serva anche più della vittoria: il Lipsia non è padrone del proprio destino e questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lipsia Besiktas sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico i possessori del pacchetto Calcio di Sky; in assenza di un televisore sarà possibile seguire questa partita anche in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che si attiva senza costi aggiuntivi su PC, tablet e smartphone. Inoltre il programma Diretta Gol Champions League, in onda su Sky Super Calcio, propone in tempo reale gli highlights da tutti i campi collegati, che sono quelli sui quali si gioca questa serata europea.

IL CONTESTO

Il Lipsia rischia di maledire, se non in eterno molto a lungo, il gol subito da Maxi Pereira al 93’ della sfida di Porto: fino a quel momento la classifica era la stessa di oggi, con la differenza netta che la doppia sfida diretta contro i lusitani sarebbe stata a favore. Invece il 3-1 ha spinto davanti il Porto, perchè in Germania era finita 3-2: un gol che fa tutta la differenza del mondo, perchè un Lipsia capace di battere un Besiktas poco interessato alla partita si può ipotizzare, diverso è il caso di un Monaco che, eliminato e deluso, vada a fare risultato al Do Dragao contro una squadra che era quasi fuori dai giochi e ora si ritrova improvvisamente ad un passo dagli ottavi. C’è quindi il rischio che il Leipzig manchi l’obiettivo per un’incollatura; il che non cancellerebbe quanto di buono fatto dalla squadra di Ralph Hasenhuttl, ma sarebbe una beffa atroce. Oltre a provare a vincere, dunque, i tedeschi punteranno sull’orgoglio di un Monaco che lo scorso anno è pur sempre arrivato in semifinale; il Besiktas come detto ha chiuso in anticipo i conti con il primo posto; l’unico stimolo potrebbe essere quello di terminare il girone imbattuto, in realtà Senol Gunes potrebbe questa sera dare spazio alle sue seconde linee, anche perchè in campionato bisogna recuperare 4 lunghezze all’Istanbul Basaksehir capolista.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA BESIKTAS

Tanti indisponibili nel Maribor, così Darko Milanic deve fare di necessità virtù: in porta giocherà Jasmin Handanovic (lo Purtroppo per Hasenhuttl, Sabitzer non dovrebbe farcela e sono in dubbio anche i due centrali di difesa Upamecano e Orban: duro colpo se dovessero mancare tutti e tre. Per sostituire il giovane austriaco dovrebbe esserci spazio per Bruma - più di Bernardo, maggiormente un terzino - mentre al centro della difesa si aprono grossi punti di domanda su chi affiancherebbe nel caso Ibrahima Konaté (potrebbe essere Compper, che qualcuno ricorderà nella Fiorentina). Il resto della formazione dovrebbe essere invariato, a cominciare dal portiere ungherese Gulacsi; a sinistra c’è Halstenberg, al centro dello schieramento di metà campo agiscono Kampl e Naby Keita mentre sulla corsia sinistra ecco Forsberg, uno dei giocatori che hanno escluso l’Italia dai Mondiali. Il tandem d’attacco dovrebbe essere composto da Yusuf Poulsen e Werner: quest’ultimo va a caccia di rivincite dopo la partita di andata, in cui aveva chiesto il cambio perchè il frastuono dei tifosi gli impediva di concentrarsi.

Come già dicevamo, è difficile pronosticare una formazione del Besiktas perchè qualche seconda linea potrebbe essere in campo: i principali indiziati sono i tre che avevano già fatto il loro ingresso a partita in corso contro il Porto. Dunque l’ex Inter Medel in mezzo allo schieramento difensivo, al fianco di Pepe; poi il centrocampista Ozyakup che potrebbe prendere il posto di uno tra Arslan e capitan Hutchinson che hanno anche bisogno di tirare il fiato, mentre Alvaro Negredo può avere l’occasione di giocare da prima punta al posto del bomber Cenk Tosun. Per il resto, i veterani Adriano e Babel possono comunque riposarsi; in tal caso sono pronti Caner Erkin e Lens che occuperebbero la catena mancina, a meno che Quaresma non venga dirottato a sinistra permettendo a Lens di giocare sulla sua corsia preferita, che rimane la destra. Gokhan Gonul e il trequartista Talisca, oltre a uno dei due mediani e il portiere Fabri, potrebbero allora essere gli unici due confermati nella formazione del Besiktas; staremo a vedere se le cose staranno effettivamente così.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai non guarda alla classifica del girone: punta sul fattore campo e soprattutto sulle maggiori motivazioni del Lipsia. Ecco perchè la quota sul segno 1 (vittoria dei tedeschi) vale 1,30 mentre il segno 2 che identifica l’affermazione del Besiktas vale già 9,75 volte la somma giocata; cifra interessante anche sul segno X che dovrete giocare per il pareggio, perchè si vincerebbero 5,50 euro per ciascuno di questi che sarà investito sulla partita.

