Liverpool-Spartak Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Liverpool-Spartak Mosca: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 6^ giornata di Serie Champions League

06 dicembre 2017

Liverpool-Spartak Mosca, diretta dall'arbitro polacco Szymon Marciniak, è una delle otto partite in programma mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 20.45, sarà lo stadio Anfield a ospitare la sfida tra le due compagini che si contendono un posto negli ottavi di Champions League 2017-18. Al momento la formazione allenata da Jurgen Klopp occupa il primo posto nel gruppo E con 9 punti ma è una condizione assolutamente insufficiente per considerarsi tra le 16 squadre che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta che prenderà il via da febbraio: servirà almeno un pareggio tra le mura amiche dell'Anfield per mettere in cassaforte la qualificazione, ma per avere la certezza del primato bisognerà per forza vincere, anche perché il Liverpool non potrà di certo fare affidamento sul Maribor che sulla carta è decisamente più debole del Siviglia, inoltre la compagine slovena è già matematicamente eliminata e ultima, dunque non può nemmeno sperare nel terzo posto e nei sedicesimi di Europa League.

Lo Spartak Mosca di Carrera, che l'anno scorso vinse a sorpresa il campionato russo, si è rivelato la mina vagante del girone come dimostra il roboante 5 a 1 inflitto al Siviglia e i tre pareggi ottenuti nella doppia sfida col Maribor e nella gara d'andata contro il club inglese. Ma per tentare il colpaccio e proseguire la sua avventura nella coppa europea più prestigiosa ha un solo risultato a disposizione: per espugnare l'Anfield ci vuole comunque la gara perfetta e anche un pizzico di fortuna, che come ben ricordiamo aiuta gli audaci...

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LIVERPOOL-SPARTAK MOSCA

Mediaset Premium trasmetterà in diretta tv esclusiva l'incontro sul canale 384 della piattaforma digitale terrestre, e attraverso Premium Play offrirà la visione del match anche in diretta streaming video su internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le formazioni che intendono schierare i due allenatori, Klopp e Carrera. I padroni di casa si affideranno a Mignolet in mezzo ai pali, la retroguardia sarà competenza dei centrali Matip e Lovren e dei terzini Alberto Moreno e Alexander-Arnold; Emre Can, Milner e Henderson troveranno spazio nella linea mediana con il trequartista Coutinho che completerà il reparto offensivo assieme ai centravatnti Salah e Firmino. Gli ospiti invece potrebbero presentarsi con Selikhov in porta, una linea di difesa a tre con l'italiano Bocchetti e i russi Kutepov e Jikia, un centrocampo a cinque con Eschenko che andrà a sistemarsi sulla corsia di destra, assieme a lui ci saranno Fernando, Pasalic, Glushakov e Samedov; in attacco non possono mancare Quincy Promes e Luiz Adriano che assieme compongono una coppia d'attacco piuttosto prolifica.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La duttilità tattica è una delle caratteristiche principali di Jurgen Klopp che a inizio stagione è partito con un 4-3-3 passando poi al 4-1-4-1 fino ad arrivare al 4-2-3-1 senza però rinunciare a qualche tentativo con un 4-4-2 oppure il 3-4-2-1 come nell'ultima gara contro il Brighton, vinta peraltro con il punteggio di 5 a 1. Massimo Carrera, solitamente, varia tra il 4-4-2 e il 4-2-3-1, anche se non è raro vederlo all'opera con un 3-5-2. Il bilancio dei precedenti vede Liverpool e Spartak Mosca appaiati con due successi ciascuno, e un nulla di fatto risalente proprio allo scorso 26 settembre.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line ritengono che il Liverpool possa sfruttare il fattore campo per avere la meglio, e in effetti la quota di appena 1,22 proposta da Bet365 per l'1 dei Red Devils scoraggia gli scommettitori poco avvezzi al rischio a puntare sugli ospiti, la cui vittoria viene data a 14,00 su Unibet mentre WilliamHill offre una quota di 7,00 per il risultato di pareggio. Considerata la facilità con la quale i giocatori di Klopp, ultimamente, stanno trovando la via, Unibet ha fissato per l'Over (1,38) una quota decisamente più bassa rispetto all'Under (3,10), inoltre Betclic valuta a 10,50 il risultato esatto di 4 a 0 in favore del club inglese.

